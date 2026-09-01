ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Παρών στη ΔΕΘ και στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ

Και δίνει δυναμικό παρών στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, “για να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει και οι αγώνες τόσων ετών να επιστραφούν σε εμάς”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας σημειώνει:

“Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής, η εκτίναξη της ενέργειας, η ακριβή βενζίνη και η στεγαστική κρίση έχουν φέρει σε οριακό σημείο τις αντοχές των πολιτών ενόψει της ΔΕΘ. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο και διεκδικεί μόνιμα μέτρα ανακούφισης.

Η κρίση πλήττει όλη την κοινωνία: Οι εργαζόμενοι βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται από την ακρίβεια σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Νέα ζευγάρια, φοιτητές και ευάλωτα νοικοκυριά βρίσκονται σε απόγνωση, αποκλεισμένοι από την αγορά κατοικίας λόγω υψηλών επιτοκίων, αντιμέτωποι με την εκτίναξη των ενοικίων και το δυσβάσταχτο κόστος ρεύματος και θέρμανσης. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι λυγίζουν κάτω από το βάρος του αυξημένου λειτουργικού κόστους και της φορολογίας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από το αυξανόμενο κόστος παραγωγής. Συνταξιούχοι πλήττονται από τον πληθωρισμό σε τρόφιμα και φάρμακα.

Η σύγχρονη κοινωνία και η οικονομία απαιτούν εργαζόμενους ικανοποιημένους, καλά αμειβόμενους και με ποιοτικές συνθήκες δουλειάς. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να δοθεί προοπτική και ελπίδα για όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Απαιτούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών μέσα από ΣΣΕ. Μείωση τιμών σε προϊόντα, παροχές και ενέργεια. Πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας. Σχέδιο κοινωνικής κατοικίας. Αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας. Μέτρα υγείας και ασφάλεια στην εργασία. Στήριξη της δημόσιας παιδείας. Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δημόσιο, καθολικό και ισχυρό σύστημα υγείας.

Δίνουμε δυναμικό παρών στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, για να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει και

οι αγώνες τόσων ετών να επιστραφούν σε εμάς.

Όλοι και όλες στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ όλοι μαζί για να δυναμώσει η φωνή μας: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, Άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου”.