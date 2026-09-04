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Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2026 14:54

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

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Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Navarino Agora

 

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ αύριο Σάββατο και τη Δευτέρα.

Ειδικότερα το Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Ασίνη Κορώνης, αλλά και στη Μεσσήνη η περιοχή πλησίον του κόμβου και προς τον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό. Από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει στη Μεσσήνη η περιοχή επί των οδών Αγίου Τρύφωνος και Σιώνου.

Τη Δευτέρα από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Καρδαμύλη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Κατηγορία Κοινωνία
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