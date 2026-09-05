Ξενοδοχεία σε δύο διατηρητέα κτήρια στην οδό Αριστοδήμου - Oταν ολοκληρωθούν οι εργασίες διάσωσης σε 1 χρόνο

Προχωρούν εντατικά οι εργασίες διάσωσης και αξιοποίησης στα δύο διατηρητέα κτήρια στην οδό Αριστοδήμου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, που είχαν εγκαταλειφθεί για χρόνια και αποτελούσαν απειλή για την πρόκληση ατυχημάτων και την ανθρώπινη ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μάλιστα, οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από ένα χρόνο, το καλοκαίρι του 2027 και το ένα κτήριο θα είναι ξενοδοχείο με 19 δωμάτια και το άλλο κατάλυμα με 4 επιπλωμένα διαμερίσματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι επενδυτές με καταγωγή από την Καλαμάτα ή ομογενείς του εξωτερικού τα αγόρασαν, με την προοπτική να τα αξιοποιήσουν τουριστικά, αφού τα ανακατασκευάσουν συνεργαζόμενοι με γραφεία πολιτικών μηχανικών της πόλης.

Αναλυτικά: Στο διατηρητέο κτήριο Πολυζώη στη διασταύρωση Αριστοδήμου, Αβίας και Αγίου Νικολάου, που έχει καλυφθεί με πράσινο εργοταξιακό προστατευτικό μουσαμά, ώστε με την ανακατασκευή να μην υπάρξουν προβλήματα και κίνδυνοι για πεζούς και διερχόμενα οχήματα, οι εργασίες προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, η αξιοποίηση του κτηρίου που θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο με 19 δωμάτια, δεν έχει επιδότηση και γίνεται αποκλειστικά με κεφάλαια του ομογενή ιδιοκτήτη του επενδυτή.

Το κτήριο αυτό, χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης κτήριο, έχει απόφαση έγκρισης επειγουσών στερεωτικών εργασιών από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου του υπουργείου Πολιτισμού, με έδρα την Πάτρα, στα τέλη του 2025.

Οπως επισημαίνεται, η απόφαση έγκρισης ελήφθη, “σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.4858/2021 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ /ΟΙΚ.101740/07.03.2024 Απόφαση (σχετ. 8) και συγκεκριμένα

για την: Απομάκρυνση των επικίνδυνων κεραμιδιών με χειρωνακτικά μέσα και αποθήκευσή τους και φωτογραφική αποτύπωση για χρήση υποδείγματος για την επισκευή της στέγης. Προσωρινή στήριξη της στέγης με τοποθέτηση ικριωμάτων εντός του κτηρίου. Γενικός καθαρισμός του μνημείου στο εσωτερικό του από τυχόν αντικείμενα και υλικά κατάρρευσης. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας προς αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με απομάκρυνση τμημάτων γείσου στέγης που έχουν αποκολληθεί, αποκολλημένων επιχρισμάτων και τυχόν διαβρωμένων ξύλινων κουφωμάτων”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι “σύμφωνα με το ίδιο πρακτικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας στατική μελέτη του κτηρίου για ενίσχυση της φέρουσας ικανότητάς του, στην οποία να περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση του γείσου της στέγης. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία στο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης κτήριο στις οδούς Αγίου Νικολάου, Αβίας και Αριστοδήμου στην Καλαμάτα, Δήμου Καλαμάτας, είναι απαραίτητη η έγκριση της Υπηρεσίας μας.

Το έγγραφο αυτό, δεν αποτελεί άδεια δόμησης ή κατεδάφισης ή αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας ούτε αντικαθιστά άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται από άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και ισχύει με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση του έργου είναι σύμφωνη με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής. Η έναρξη των εργασιών σημαίνει πλήρη αποδοχή όλων των όρων που προαναφέρονται, η δε τυχόν παράβαση της απόφασης και των σχεδίων θα επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο”.

* Ακριβώς απέναντι, γωνία Αριστοδήμου και Αβίας, προχωρούν οι εργασίες ανακατασκευής του διώροφου διατηρητέου κτηρίου, του πρώτου που ξεκίνησε να αξιοποιείται στην περιοχή.

Στοιχεία για την αξιοποίησή του υπάρχουν σε σημείωμα που έχει αναρτηθεί στον εργοταξιακό προστατευτικό μουσαμά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:

“Ανταγωνιστική και Εξυπνη Ευρώπη: Τουριστική επένδυση στην Καλαμάτα.

Δημιουργία νέου καταλύματος επιπλωμένων ενοικιαζόμενων στην Καλαμάτα από την K. AVIAS SUITES O.E. Σε ένα διατηρητέο νεοκλασικό των αρχών του προηγούμενου αιώνα, η επιχείρηση σκοπεύει να κατασκευάσει ένα ιδιαίτερο, πολυτελές κατάλυμα το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα επιπλωμένα διαμερίσματα, παρέχοντας στους επισκέπτες μία πρόταση διαμονής συνυφασμένη με την πολιτιστική ιστορία της Καλαμάτας. «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027»”.