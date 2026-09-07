Δέκα χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016: Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο!

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή.

Εγκατάλειψη και αδιαφορία είναι η σημερινή εικόνα στις περιοχές της πόλης, που είχαν πληγεί από τις πλημμύρες. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, πλέον, δεν ελπίζουν και δεν περιμένουν τίποτα. Εύχονται και κάνουν την προσευχή τους να μην ξαναγίνουν πλημμύρες, γιατί οι καταστροφές θα είναι ίδιες και χειρότερες.

Εργα που είχαν προγραμματιστεί, είτε μικρά, σε επίπεδο γειτονιάς είτε μεγαλεπήβολα σε κεντρικό επίπεδο, δεν υλοποιήθηκαν.

Αναλυτικά:

Το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιεί ο “Μορέας” στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, στα Γιαννιτσάνικα, έχει ουσιαστικά σταματήσει, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα, από το 2023, δεν είχαν προχωρήσει οι απαλλοτριώσεις στο ρέμα Κερεζένια. Το έργο που θα συγκεντρώνει τα όμβρια από τα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ και θα τα οδηγεί στο ρέμα Κερεζένια, που εκβάλλει στην Ανατολική Παραλία, στη Ναυαρίνου (πριν το “Εσπέρια”) και το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2024, κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει! Με την ίδια εργολαβία ο “Μορέας”, στη συνέχεια, θα πρέπει να υλοποιήσει σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στο Πήδημα, όπου το 2016 προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές και λόγω του αυτοκινητόδρομου.

Ακόμα, έχουν εγκαταλειφθεί και τα δύο αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο, που δρομολογήθηκαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016. Είχαν ξεκινήσει με στόχο να ολοκληρωθούν το 2018 και το 2019, αντίστοιχα, αλλά σταμάτησαν, έκλεισαν οι εργολαβίες και τα έργα, όπως έχουν γίνει, χρόνια μετά, δεν προσφέρουν την παραμικρή αντιπλημμυρική προστασία. Αποτέλεσμα είναι να παραμένει το σοβαρό πρόβλημα κίνησης και πρόσβασης ακόμα και των ασθενοφόρων, που προκαλείται με τα όμβρια και τα φερτά υλικά στον δρόμο, στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε καιρικά φαινόμενα ακόμα και μέτριας έντασης.

Οσον αφορά το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα” στο Νέδοντα, που προέβλεπε εκβάθυνση και διαπλάτυνση του χειμάρρου και το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις (κατά τη γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, η τύχη του αγνοείται. Με το έργο αυτό είχε προβλεφθεί η προστασία των πολύπαθων οδών Γλαύκου και Μπακογιάννη, με τη δημιουργία υπόγειου αγωγού που θα μάζευε τα όμβρια από τα ρέματα από την περιοχή της Αγίας Τριάδας και το Ελαφογκρέμι και μέσω του ρέματος Καραμπογιάς, θα τα οδηγούσε στο Νέδοντα, πάνω από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ.

Το μοναδικό έργο για το οποίο υπάρχει θετική εξέλιξη μετά από χρόνια, είναι το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου που, επιτέλους, δημοπρατήθηκε κι έχει ανάδοχο.

Ξεκινώντας την ετήσια καθιερωμένη αυτοψία μας από την οδό Βαγγέλη Δράκου, τη λαγκάδα της Λεΐκων, το μήνυμα - αίτημα των κατοίκων της περιοχής, “Ανοίξτε τον δρόμο - πάρτε τις κολόνες” και “Αντιπλημμυρικά”, που έχει γραφτεί σε τοίχο έχει ξεθωριάσει, έχε ξεβάψει. Εκεί ο δρόμος εξακολουθεί να είναι στενός και τα φρεάτια της αποχέτευσης είναι φανερό πως δεν επαρκούν, μεγάλη απειλή για να πλημμυρίσει ξανά ο τόπος. Είχε προγραμματιστεί παρέμβαση βελτίωσης από τον δήμο, είχε δημοπρατηθεί, αλλά δεν έγινε τίποτα.

Λίγο πιο πάνω το ρέμα των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται σε άθλια κι επικίνδυνη κατάσταση. Ακαθάριστο, εμφανίζει εικόνα ζούγκλας από σωρούς παρατημένων κλαριών. Σε περίπτωση ισχυρής νεροποντής το ρέμα είναι έτοιμο να προκαλέσει καταστροφές.

Στη Λεΐκων, το ρέμα Ελαφογκρέμι που περνάει από κει και συνεχίζει προς την Αγία Σωτήρα, στο Φραγκοπήγαδο, τα καλάμια το έχουν καλύψει, μια εικόνα ζούγκλας και αδιαφορίας, ενώ δίπλα στη γέφυρα ο δρόμος παραμένει σπασμένος και υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα.

Πάνω από την Αγία Σωτήρα, όπου το ρέμα είναι ακόμα ανοιχτό, μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, η μοναδική που συναντήσαμε. Το ρέμα έχει καθαριστεί, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει σε όλο το μήκος του. Ομως, ο τσιμεντένιος δρόμος στην όχθη παραμένει κουφωμένος στην άκρη, από τις πλημμύρες του 2016. Εχουν τοποθετηθεί πλαστικά κολονάκια και από τότε έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του.

Παρακάτω στην Αγία Σωτήρα, όπου το ρέμα έχει σκεπαστεί, τα φρεάτια είναι ανεπαρκή, για να απορροφήσουν τους όγκους του νερού, σε περίπτωση σοβαρού καιρικού φαινομένου. Κάτω από την εκκλησία, άλλη μια εικόνα ζούγκλας σε ένα μικρό ρέμα που πέφτει στο Ελαφογκρέμι, το οποίο κινείται προς τις πολύπαθες οδούς Γλαύκου και Μπακογιάννη.

Στην οδό Γλαύκου που σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, με τη φοβερή εικόνα των αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν από τα νερά και το ένα σκαρφάλωσε πάνω στο άλλο, δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση προστασίας. Κάτοικοι από τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών, έχουν βάλει λαμαρίνες σε πόρτες, για να προστατεύσουν τα σπίτια τους, στο ενδεχόμενο μιας νέας πλημμύρας.

Να υπενθυμίσουμε ότι στον αγωγό ομβρίων της Γλαύκου, στην ανηφόρα προς την Αθηνών, εκτιμάται πως υπάρχει κακοτεχνία, έχουν βάλει μικρούς σωλήνες και το νερό γυρίζει πίσω.

Στον επόμενο δρόμο από τα δυτικά, στην οδό Αλικαρνασού, βρίσκεται το υπόγειο σπίτι, όπου έχασε τη ζωή της μια ηλικιωμένη γυναίκα στις πλημμύρες του 2016. Εκεί έχει τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα που γράφει: “Εδώ έχασε τη ζωή της από τη φονική πλημμύρα το 2016 η Σταυρούλα Κορομηλά”.