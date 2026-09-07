Αντιδράσεις για το παλιό και σκουριασμένο ασθενοφόρο: Στάλθηκε να καλύψει τις ανάγκες του Κ. Υ. Αγίου Νικολάου

Εντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και σε πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες, ακόμα και φιλικά προσκείμενους στη Ν.Δ., έχει προκαλέσει το πολύ παλιό (ηλικίας 30 ετών με 987.627 χιλιόμετρα) και σκουριασμένο ασθενοφόρο, που στάλθηκε στη Μάνη, για να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικά, ο περιφερειακός σύμβουλος – επικεφαλής της παράταξης “Πελοπόννησος Πρώτα” Μανώλης Μάκαρης σημειώνει:

“Το ατύχημα με το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου και η αντικατάσταση του μοναδικού διαθέσιμου ασθενοφόρου με ένα ιδιαίτερα παλαιό όχημα, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δύο μεμονωμένα περιστατικά. Αποτυπώνουν τις συνέπειες μιας κυβερνητικής πολιτικής που επί χρόνια αφήνει κρίσιμες δομές της δημόσιας Υγείας να λειτουργούν με ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και οχήματα.

Σοβαρή υποστελέχωση: Το ΚΥ Αγίου Νικολάου, ενώ θα έπρεπε να διαθέτει έξι οδηγούς ασθενοφόρου, καλύπτεται από μόλις τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο είναι στρατιωτικοί. Μάλιστα, όταν υπάρχουν κενά στις βάρδιες, υπηρεσίες ασθενοφόρου προσφέρει και η εθελοντική ομάδα «ΓΑΙΑ» με σημαντικό έργο σε διάφορους τομείς. Οι στρατιωτικοί και οι εθελοντές μπορούν να συνδράμουν σε έκτακτες ανάγκες. Δεν μπορεί όμως να αποτελούν το μόνιμο υποκατάστατο των προσλήψεων που το κράτος δεν πραγματοποιεί.

Εξαντλητικά προγράμματα εργασίας: Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο οδηγός είχε εργαστεί 07:00–15:00 και επέστρεψε στις 23:00 για δεύτερη βάρδια έως τις 07:00. Μόλις οκτώ ώρες ανάπαυσης ανάμεσα σε δύο οκτάωρες βάρδιες. Όταν ένα σύστημα στηρίζεται σε τόσο πιεστικά ωράρια για να καλύψει τα κενά του, δεν έχουμε απλώς πρόβλημα στελέχωσης. Έχουμε πρόβλημα ασφάλειας για εργαζομένους, ασθενείς και πολίτες. Ένα παλιό ασθενοφόρο για αντικατάσταση: Μετά το ατύχημα, το ασθενοφόρο που τέθηκε εκτός λειτουργίας αντικαταστάθηκε από ένα ιδιαίτερα παλαιό όχημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης και της απουσίας ουσιαστικού σχεδιασμού για την ανανέωση και την επάρκεια του στόλου.

Μια ολόκληρη περιοχή δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν κάθε φορά θα βρεθεί κάποιο παλιό διαθέσιμο ασθενοφόρο για να καλύψει το κενό.

Το υγειονομικό θέμα της Δυτικής Μάνης: Η Δυτική Μάνη είναι μια απομακρυσμένη περιοχή, με δύσκολο οδικό δίκτυο, μεγάλες αποστάσεις και έντονη τουριστική κίνηση για μεγάλο μέρος του χρόνου. Και παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση και η 6η ΥΠΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της με προσωρινές λύσεις, μετακινήσεις προσωπικού, στρατιωτικούς και ανεπαρκή μέσα.

Η θέση της παράταξής μας: Η θέση της παράταξής μας «Πρώτα η Πελοπόννησος» είναι ξεκάθαρη, έχει διατυπωθεί δημόσια πολλές φορές και την επαναλαμβάνουμε: Μόνιμος Τομέας ΕΚΑΒ στη Δυτική Μάνη ( στο ΚΥ Αγίου Νικολάου), με 24ωρη λειτουργία, μόνιμο και επαρκές προσωπικό, πλήρη πληρώματα και σύγχρονα, αξιόπιστα ασθενοφόρα. Η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα δεν μπορεί να λειτουργεί με «μπαλώματα»”.

* Η Πέγκυ Νίκα – Παναγάκου, τοπικό στέλεχος της Ν.Δ., παρατηρεί,σε ανάρτησή της:

“Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό. Προκαλεί οργή.

Μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, διατέθηκε προσωρινά ένα άλλο όχημα για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Ωστόσο, η εμφανώς κακή και προβληματική κατάστασή του δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την καταλληλότητά του.

Η Δυτική Μάνη είναι μια περιοχή με μεγάλες αποστάσεις, δύσκολο και σε πολλά σημεία επικίνδυνο οδικό δίκτυο, συνεχείς στροφές και αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά ενός ασθενούς προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας δεν μπορεί να εξαρτάται από ένα όχημα, για το οποίο γεννώνται αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες της διαδρομής.

Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και προσωρινές «λύσεις ανάγκης». Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής έχουν δικαίωμα σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, ικανό να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της Δυτικής Μάνης.

Ζητούμε άμεσα: Επίσημη και σαφή ενημέρωση για τον τεχνικό έλεγχο, την καταλληλότητα και την ασφάλεια του συγκεκριμένου ασθενοφόρου. Την άμεση αντικατάστασή του, εφόσον δεν πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση της διακομιστικής κάλυψης. Μόνιμη και αξιόπιστη κάλυψη της Δυτικής Μάνης με σύγχρονο ασθενοφόρο και επαρκές προσωπικό.

Δεν αρκεί να περιγράφουμε το πρόβλημα ούτε να το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά με μια προσωρινή διευθέτηση. Χρειάζονται υπεύθυνοι, σαφές χρονοδιάγραμμα και έλεγχος αποτελέσματος. Δεν πρόκειται για πολυτέλεια. Πρόκειται για την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η Δυτική Μάνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας”.

* Η “Λαϊκή Συσπείρωση” Δυτικής Μάνης επισημαίνει:

“Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η αντιμετώπιση της 6ης ΥΠΕ στο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με το ασθενοφόρο του ΚΥ Αγίου Νικολάου μετά το σοβαρό ατύχημα που συνέβη. Η λύση ήταν να σταλεί ένα ασθενοφόρο στην πραγματικότητα παροπλισμένο με σχεδόν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Μάλιστα, έβγαλε ανακοίνωση ότι δήθεν κινητοποιήθηκε άμεσα για την διασφάλιση ασθενοφόρου.

Η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη για όλους, την στιγμή που κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος κλίνουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής σε όλες τις πτώσεις. Το κράτος, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων «γδέρνει» καθημερινά τα λαϊκά στρώματα, ξοδεύει δις από τον προϋπολογισμό για την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου ενώ δεν παρέχει ούτε βασικές υπηρεσίες στο λαό.

Απαιτούμε τώρα ένα καινούργιο , σύγχρονο ασθενοφόρο που να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Δυτικής Μάνης. Απαιτούμε σύγχρονες δημόσιες δομές υγείας για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους. Τώρα με κρατική ευθύνη να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την αγορά ενός καινούργιου ασθενοφόρου”.

* Ο Μενέλαος Γερονικολός, τοπικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει σε ανακοίνωσή του: “Με ένα ασθενοφόρο ηλικίας 30 ετών η κυβέρνηση της Ν.Δ. και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιχείρησαν να «καλύψουν» το κενό που δημιουργήθηκε στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου, μετά το

τροχαίο που έθεσε εκτός επιχειρησιακής δράσης το ένα και μοναδικό ασθενοφόρο που έχει διατεθεί για ολόκληρη τη Μεσσηνιακή Μάνη.

Μάλιστα, αντί η κυβέρνηση να ζητήσει συγνώμη και να αποσύρει το όχημα – ερείπιο αμέσως, η κομματική διοίκηση της 6ης ΥΠΕ ενημέρωσε ότι, προκειμένου το όχημα να είναι απολύτως ασφαλές και επιχειρησιακά διαθέσιμο, πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες και ο προβλεπόμενος έλεγχος από πιστοποιημένο συνεργείο!

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ασθενοφόρο, πάντα σύμφωνα με την 6η ΥΠΕ, ανήκει στο Κέντρο Υγείας της Πύλου, στοιχείο που μαρτυρά το πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Ν.Δ. όχι μόνο τη Μάνη, αλλά τη Μεσσηνία συνολικά.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να καταδείξει για μια ακόμα φορά ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον Νομό ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας, έρχεται να δείξει ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας είναι επικίνδυνη για τη Μεσσηνία.

Για μια ακόμα φορά, καλούμε την κυβέρνηση να πράξει, επιτέλους, όσα πρέπει, προκειμένου οι κάτοικοι της Μάνης, αλλά και ολόκληρου το Νομού, να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

Τους καλούμε να δώσουν τώρα λύση στα προβλήματα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει και να σταματήσουν να παίζουν με τις ζωές των συμπολιτών μας.

Και κάτι ακόμα. Ενημερώνουμε την κυβέρνηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η Μεσσηνία σε θύμα του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών που εξελίσσεται εντός της γαλάζιας πολυκατοικίας”.

* Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς σημειώνει:

“Ντροπή για τους πολίτες της Μάνης η αντιμετώπιση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη πόσο λίγο υπολογίζει την υγειονομική κάλυψη της Μάνης.

Είναι ντροπή για τους πολίτες της περιοχής το γεγονός ότι, αντί να ενισχυθεί ουσιαστικά το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στέλνεται ένα ασθενοφόρο περίπου 30 ετών από το Κέντρο Υγείας Πύλου, για να καλύψει τις ανάγκες μιας ολόκληρης περιοχής.

Μιλάμε για μια μεγάλη και τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή, η οποία απέχει περισσότερο από μία ώρα από τα νοσοκομεία της Καλαμάτας.

Η ύπαρξη ενός σύγχρονου, πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου και η επαρκής στελέχωση του Κέντρου Υγείας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας.

Πριν από περίπου έξι μήνες, φορείς και πολίτες συγκεντρωθήκαμε και διεκδικήσαμε την ουσιαστική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, την ενίσχυσή του με προσωπικό και την εξασφάλιση σύγχρονου ασθενοφόρου.

Κι όμως, σήμερα βλέπουμε μια ακόμη απαράδεκτη κίνηση. Η δημόσια υγεία υποβαθμίζεται καθημερινά και ολόκληρες κοινότητες αφήνονται να αντιμετωπίζουν μόνες τους τις συνέπειες.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Καλώ τον υπουργό Υγείας να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με τα πραγματικά προβλήματα της δημόσιας υγείας και να εξασφαλίσει άμεσα ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο για την περιοχή, καθώς και την απαραίτητη στελέχωση του Κέντρου Υγείας.

Καλώ επίσης τους κυβερνητικούς βουλευτές του Νομού Μεσσηνίας να πάρουν δημόσια θέση.

Η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει και να απαιτήσει το αυτονόητο: υγεία για όλους. Η Μάνη δεν είναι περιοχή δεύτερης κατηγορίας.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της δικαιούνται αξιοπρεπή και ασφαλή δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Η υγεία είναι δικαίωμα. Και δεν μπορεί να περιμένει”.