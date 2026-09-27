Προμελέτη για Agrologistics Center στη Μεγαλόπολη

Στην προώθηση της προμελέτης για τη δημιουργία Agrologistics Center στη Μεγαλόπολη, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου «Κόμβου Βιοοικονομίας 360°».

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα, στη χθεσινή συνεδρίασή της την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, την τροποποίηση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Σύνταξη προμελέτης για τη δημιουργία Agrologistics Center στον Κόμβο Βιοοικονομίας 360° στη Μεγαλόπολη».

Η προγραμματική σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά το μελετητικό στάδιο του σχεδιαζόμενου έργου. Με την προμελέτη θα προετοιμαστεί η δημιουργία του Agrologistics Center, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον Κόμβο Βιοοικονομίας 360° στη Μεγαλόπολη.

Στον ίδιο σχεδιασμό της Περιφέρειας εντάσσονται και άλλες μελέτες για νέες υποδομές στη Μεγαλόπολη. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την προμελέτη δημιουργίας σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος – Γεωργικής Σχολής Μεγαλόπολης, προϋπολογισμού επίσης 200.000 ευρώ.