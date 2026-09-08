Σωματεία του ΠΑΜΕ Μεσσηνίας για το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Για “μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων, βιοπαλαιστών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων, φοιτητών και συνταξιούχων από κάθε γωνιά της χώρας που πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης, στέλνοντας μήνυμα αγώνα, ελπίδας και αντεπίθεσης”, κάνουν λόγο εργατικά σωματεία του ΠΑΜΕ Μεσσηνίας.

Αναφέρουν πως “μεγάλη ήταν και η συμμετοχή σωματείων εργαζομένων και συνταξιούχων από τη Μεσσηνία που ξεκίνησαν από την Καλαμάτα ξημερώματα, για να διαδηλώσουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Με τις σημαίες των σωματείων, τα πανό και τα συνθήματά τους, έξω από τη ΔΕΘ, έκαναν τη δική τους εξαγγελία, φέρνοντας στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού”.

Τα εργατικά σωματεία του ΠΑΜΕ Μεσσηνίας εκτιμούν ότι “η μεγάλη πανελλαδική εργατική και λαϊκή κινητοποίηση αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τους επόμενους μεγάλους αγώνες. Είναι ηχηρή απάντηση στο κλίμα αναμονής που καλλιεργούν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης” και προσθέτουν: “Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από παλιούς και νέους «σωτήρες», από κυβερνητικές εναλλαγές και τις κάλπικες προσδοκίες που τις συνοδεύουν. Όλοι τους συμφωνούν στην πολιτική της εκμετάλλευσης, των ματωμένων πλεονασμάτων και των πολεμικών προϋπολογισμών που ματώνουν το λαό. Από τώρα προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μεγάλες μάχες, για απεργιακή και αγωνιστική κλιμάκωση, για όλα τα μεγάλα μέτωπα πάλης, απέναντι στην ακρίβεια, στην πολεμική εμπλοκή, στους καθηλωμένους μισθούς, στα 13ωρα και στην εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας”.

Ακόμα, υποστηρίζουν ότι “για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και σύνταξης. Για αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη. Για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ώστε να μη θρηνούμε άλλους συναδέλφους. Ούτε ένα ευρώ για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους!

Το λαϊκό ποτάμι που πλημμύρισε τη Θεσσαλονίκη δείχνει τον δρόμο, τη συγκρότηση ενός μεγάλου, μαχητικού εργατικού και λαϊκού κινήματος, με κοινούς στόχους πάλης, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο, το κράτος, την κυβέρνηση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ”.

Καταλήγοντας, παρατηρούν ότι “κάνουμε την μεγαλειώδη κινητοποίηση στις 5 Σεπτέμβρη, αφετηρία νέων, ακόμη πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής”.