Πλήθος κόσμου στην “Γιορτή Σταφυλιού και Μούστου” στο Μουζάκι (φωτογραφίες)

Πλήθος κόσμου συγκέντρωσε η Γιορτή Σταφυλιού και Μούστου, που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη φορά την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Μουζάκι Τριφυλίας, αναδεικνύοντας την τοπική αγροτική παράδοση και καθιερώνοντας πλέον τη διοργάνωση ως ένα σταθερό φθινοπωρινό ραντεβού για την περιοχή.

Το πατητήρι στήθηκε στην πλατεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μικρότερους να γνωρίσουν και στους μεγαλύτερους να θυμηθούν τη διαδικασία με την οποία το σταφύλι μετατρέπεται σε μούστο. Παράλληλα, οι γυναίκες του χωριού παρασκεύασαν επί τόπου παραδοσιακή μουσταλευριά και τηγανόψωμα με πετιμέζι, τα οποία προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους, ενώ τοπικά εδέσματα, γλυκά και λικέρ, με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων, συμπλήρωσαν το γιορτινό τραπέζι.

Ο τρύγος δεν αποτελεί μόνο μια παραγωγική διαδικασία, αλλά και μια αφορμή για συνάντηση, μοίρασμα και αναβίωση παλιών πρακτικών. Από το πατητήρι και τον μούστο μέχρι το πετιμέζι, τη μουσταλευριά και το κρασί, το σταφύλι μετατρέπεται σε γεύση, μνήμη και πολιτισμό.

Η πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου αναδεικνύει, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο μια τοπική γιορτή μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα εξωστρέφειας για ένα χωριό, συστήνοντας στους επισκέπτες όχι μόνο τα προϊόντα του, αλλά και τους ανθρώπους, τις συνήθειες και τις ιστορίες του τόπου.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου, Τάκης Κυριακόπουλος: «Είναι μια γιορτή αφιερωμένη στο αμπέλι, στο σταφύλι και στον μούστο, μιας και το χωριό μας, λόγω της γεωγραφικής θέσης και των κλιματολογικών του συνθηκών, παράγει εξαιρετικής ποιότητας σταφύλια και κρασιά. Θέλαμε κι εμείς να δείξουμε στους νεότερους πώς γίνεται η διαδικασία του πατήματος των σταφυλιών και πώς από αυτό το προϊόν μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά εδέσματα, γλυκίσματα και λιχουδιές. Σε όλο αυτό το εγχείρημα έχουμε δίπλα μας τις γυναίκες του χωριού μας, μικρότερες και μεγαλύτερες, που με την πείρα και την τέχνη τους φτιάχνουν αυτά τα υπέροχα πράγματα. Οποιος τα δοκιμάζει, του έρχονται στο μυαλό παλαιότερες εποχές και ξεχασμένες γεύσεις. Αυτή η σχέση και συνεργασία με τις κυρίες του χωριού μας, αλλά και με τους άντρες, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και είναι ένα από τα επιτεύγματα του Συλλόγου, αφού βασίζεται σε καθαρά ανθρώπινο, ειλικρινές και ανιδιοτελές επίπεδο. Οι προσωπικές βλέψεις και φιλοδοξίες δεν χωράνε σε εμάς. Η εκδήλωση αυτή είναι μια γιορτή χαράς, φιλίας, ευωδιών και γεύσεων. Γι’ αυτό και οι Σύλλογοι της περιοχής και ο κόσμος μάς αγκαλιάζουν και δημιουργούμε όλοι μαζί αυτό το όμορφο αντάμωμα. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά».



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Την εκδήλωση χαιρέτισε ο νέος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Βασίλειος Τσολονδρές, ενώ ο πρώην διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία των αυθεντικών ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται στην περιοχή. Οπως σημείωσε, χάρη και στο ιδιαίτερο μικροκλίμα, οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας και στήριξής τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η γενική διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, Παναγιώτα Διονυσοπούλου, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, Αναστάσιος Σαρδέλης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Βασίλειος Τζανέτος, και η αντιδήμαρχος Τουρισμού Τριφυλίας, Μαρία Παναγοπούλου.

Η φετινή γιορτή πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τριφυλίας, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής και χορευτικού τμήματος υπό την καθοδήγηση του Αλέξανδρου Πανταζόπουλου. Συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, ο Μορφωτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάλτας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φλόκας «Ο Αγιος Δημήτριος ο Νεομάρτυρας», ο Σύλλογος Γυναικών Μεταμόρφωσης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρσινοχωρίου. Στη διοργάνωση συνέβαλαν, με την προσφορά προϊόντων, το οινοποιείο «Νέστωρ» του Σπύρου Λαφαζάνη, το Κτήμα Δερέσκου, το οινοποιείο Δημητρίου Παναγιωτόπουλου, το οινοποιείο Πατσούρος και η οινοποιία Ψαρούλη, καθώς και το ελαιοτριβείο Γεωργίου Καραμπότσου και η μονάδα άρτου-ζαχαροπλαστικής Κανονιέρη.

Σε μια εποχή κατά την οποία πολλές παραδοσιακές διαδικασίες απομακρύνονται από την καθημερινότητα, στο Μουζάκι ο τρύγος, ο μούστος και το κρασί εξακολουθούν να αποτελούν αφορμή για να ανταμώνουν οι άνθρωποι και να μεταδίδεται η παράδοση από τη μία γενιά στην άλλη. Αυτή η σύνδεση της παράδοσης με τη μνήμη, τη γεύση και τη συλλογικότητα είναι που δίνει στη γιορτή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Κ.Δρ.

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