Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος στην εκδήλωση μνήμης στον Αετό

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος βρέθηκε το Σάββατο στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για το Ολοκαύτωμα του Αετού Τριφυλίας και τους εκτελεσθέντες, πυρποληθέντες από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Τιμάμε, σήμερα, την Ιστορία μας και θυμόμαστε τους νεκρούς μας.

Δεν ξεχνάμε και λέμε όχι στις ακραίες ιδεολογίες, τον ναζισμό και τον φασισμό.

Ποτέ πια πόλεμος. Στις αναθεωρητικές δυνάμεις, που απειλούν την ειρήνη και αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, απαντάμε με εθνική ενότητα, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις για αποτροπή, δυνατές Συμμαχίες, καλή Οικονομία, αποφασιστικότητα και πολιτική σταθερότητα.

Θέλουμε την Ειρήνη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά είμαστε και έτοιμοι να πράξουμε, όταν προκληθούμε, αυτό που επιτάσσει η Ιστορία μας. Σε μια ταραγμένη περιοχή και χρονική περίοδο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης».