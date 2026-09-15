Καλαμάτα: Βιωματικές δράσεις στην κεντρική πλατεία για την επέτειο των σεισμών

Σε πεδίο βιωματικών δράσεων πολιτικής προστασίας μετατράπηκε η κεντρική πλατεία Καλαμάτας το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια από τους καταστροφικούς και φονικούς σεισμούς της 13ης και 15ης Σεπτεμβρίου 1986.

Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον, το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών, τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, εθελοντικοί φορείς και οργανώσεις, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού πραγματοποίησαν επιδείξεις πρώτων βοηθειών, ασκήσεις προσανατολισμού και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες.