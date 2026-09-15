Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Εκθεση εφημερίδων για την περίοδο των σεισμών

Εκθεση εφημερίδων, πανελλαδικών και τοπικών, την περίοδο των σεισμών τον Σεπτέμβριο του 1986, πραγματοποιεί η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς.

Την έκθεση επισκέφθηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, μαζί με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αναστάση Σκοπετέα και δημοτικούς συμβούλους.

Στον χώρο υποδοχής της Βιβλιοθήκης το κοινό μπορεί να δει από κοντά την εφημερίδα “Καλαματιανά Νέα”, που κυκλοφόρησε μετά τον σεισμό και ήταν συνεργασία όλων των εφημερίδων της πόλης, οι οποίες κυκλοφορούσαν το 1986.

Επίσης, μπορεί να δει σειρά από πρωτοσέλιδα εφημερίδων του Αθηναϊκού Τύπου, από το αρχείο του Νίκου Ι. Ζερβή.

Παράλληλα προβάλλονται για πρώτη φορά φωτογραφίες από την επόμενη ημέρα του σεισμού και έπειτα, από το σπουδαίο φωτογραφικό αρχείο του Νίκου Ι. Ζερβή.

Την μουσική σύνθεση για την προβολή και την έκθεση των τεκμηρίων έχει κάνει η μουσικός Βάσια Φλώρου.

Η έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου (με δυνατότητα παράτασης), θα είναι ανοιχτή στο κοινό στο προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, που βρίσκεται στον 5ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.