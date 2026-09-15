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Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026 19:24

Εκθεση για τους σεισμούς στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

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Εκθεση για τους σεισμούς στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

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Την έκθεση “Καλαμάτα – 40 χρόνια Αναγέννησης | 1986–2026”, στο Πνευματικό Κέντρο, επιμέλεια του Aristotelis K. Artcurator, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια από τον σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε το βράδυ της Κυριακής ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος μαζί με αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους.

Μέσα από φωτογραφίες και ήχους, ο Αριστοτέλης ταξίδεψε τους επισκέπτες στον σεισμό του 1986, αποτυπώνοντας τον φόβο, την απώλεια και τη δύναμη των ανθρώπων της Καλαμάτας να κρατήσουν όρθια την πόλη.

 

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