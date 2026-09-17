Επίσκεψη πιλότων αυστραλιανής εταιρίας στην ΟΑΚ Μεσσηνίας

Με πιλότους και μηχανικούς της αυστραλιανής εταιρείας Pay's Aviation ήρθε σε επαφή η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας.

Η συνάντηση τους έγινε το Σαββατοκύριακο στο χώρο της έκθεσης των οχημάτων και του εξοπλισμού της ΟΑΚ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Η εταιρεία Pays Aviation υποστηρίζει κάθε χρόνο την εναέρια δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα με έναν εντυπωσιακό στόλο 14 πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractors.

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια δύο από αυτά τα αεροσκάφη μαζί με τα έμπειρα πληρώματα και τους τεχνικούς τους, σταθμεύουν στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα και βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τη Δευτέρα η ΟΑΚ Μεσσηνίας φιλοξένησε τα στελέχη της Pay's Aviation στις εγκαταστάσεις της στη Νέα Είσοδο, τους πρόσφερε κεράσματα, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και φυσικά μια εποικοδομητική συζήτηση πάνω σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και πρόληψης φυσικών καταστροφών.

“Ως εθελοντική ομάδα, τρέφουμε βαθύ θαυμασμό για τις ικανότητές τους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς που βρίσκονται πάντα στο πλευρό των επίγειων δυνάμεων, «κόβοντας» τις πυρκαγιές από ψηλά και διευκολύνοντας το δικό μας έργο κατάσβεσης.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη και για όλα όσα προσφέρετε στον τόπο μας! Καλές και ασφαλείς πτήσεις!”, καταλήγει η ανάρτηση της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Κ.Ηλ.