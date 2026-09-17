Λιτανεία εικόνας Παναγίας από Βουλκάνο στη Μεσσήνη: Τελικό στάδιο για ένταξη στο Εθνικό Ευρετήριο Αυλης Κληρονομιάς

Θετική εξέλιξη υπάρχει για το σημαντικό θέμα της ένταξης της λιτανείας της καθόδου της εικόνας της Παναγίας από τη μονή Βουλκάνου στη Μεσσήνη, στο Εθνικό Ευρετήριο της Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

Χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ενημέρωσε ότι το θέμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς ο φάκελος βρίσκεται στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την τελική υπογραφή, εκτιμώντας πως αυτό θα γίνει σε λίγες ημέρες.

Ο δήμαρχος παρατήρησε ότι υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το αρμόδιο Συμβούλιο του υπουργείου. Μίλησε για πολύ σημαντική εξέλιξη, για θέμα με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, για το οποίο συνεργάστηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου με την επαγγελματία Αναστασία Γλαράκη και με 33 φορείς και ισχυροποίησαν το αίτημα. Επισήμανε ότι ήταν καθοριστική η συμβολή της μητρόπολης Μεσσηνίας και προσωπικά του μητροπολίτη Χρυσοστόμου κι έκανε λόγο για ιστορική παρακαταθήκη για την πόλη και για πανελλήνια αναγνώριση.

Ενημερώνοντας για την κάθοδο της εικόνας και για το πανηγύρι, ο κ. Αθανασόπουλος είπε η υποδοχή θα γίνει στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στις 11, μισή ώρα αργότερα από την καθιερωμένη. Μίλησε για πληρότητα και μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής των επαγγελματιών και για αναβάθμιση υποδομών στους χώρους του πανηγυριού.

Ενημέρωσε για την έκθεση αγροτικών μηχανημάτων που “θα γίνει στον γνωστό χώρο”, εξέφρασε τη βεβαιότητα για αρκετή επισκεψιμότητα και απηύθυνε πρόσκληση στους κατοίκους της Μεσσηνίας και πέρα από τον νομό να επισκεφθούν τη Μεσσήνη, κατά τη διάρκεια του πανηγυριού.

Γ.Σ.