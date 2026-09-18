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Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 14:36

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

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Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Navarino Agora

 

 

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει τις προσεχείς μέρες ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα αύριο Σάββατο από πιε 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει στη Μεσσήνη η περιοχή στη συμβολή των οδών Ελευθερίας και Παπαφλέσσα και οι γύρω οδοί Πολυτεχνείου, Κουμουνδούρου, Επαμεινώνδα, Σταδίου, Παπαρούτση, Πλάτωνος, Σουλίου, Μουρίκη, Νικάρη, Βέργας, Παπαζαφειροπούλου κλπ..

Τη Δευτέρα από τις 8:30 το πρωί έως τι 12:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Καρτερόλι, Μοσχοχώρι, Πιλαλίστρα, Σπιτάλι, Βασιλάδα, Πολύλοφος, Χίλια Σπίτια, Μάνεση και Μαύρος Λόγγος.

Από τις 8:30 έως τις 11 το πρωί ο Πύργος Λεύκτρου και συγκεκριμένα στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού. Από τις 11:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι το Νεοχώρι Λεύκτρου και συγκεκριμένα εντός του οικισμού και δυτικά.

Την Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Νεοχώρι Λεύκτρου και συγκεκριμένα η περιοχή πλησίον του αντλιοστασίου. Από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί ο Άγιος Νικόλαος Δυτικής Μάνης και συγκεκριμένα η περιοχή πλησίον του αντλιοστασίου.

Τέλος την Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα Μενινά του Δήμου Καλαμάτας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

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