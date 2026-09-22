Πρώην Πρέσβης της Ιταλίας στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Την Κορώνη και το Μανιατάκειον Ιδρυμα επισκέφθηκε στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, ο πρώην Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Efisio Luigi Marras, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Δημήτρη Μανιατάκη και την αντιπρόεδρο Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη.

Ο κ. Marras, ο οποίος υπηρέτησε ως Πρέσβης της Ιταλίας στην Αθήνα από το 2015 έως το 2020, διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, και ειδικότερα για τη Μεσσηνία και την Κορώνη. Η επιστροφή του στην περιοχή, αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής του αποστολής, είχε ιδιαίτερη σημασία και αποτέλεσε αφορμή για μια εγκάρδια συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Μανιατάκης καλωσόρισε τον κ. Marras στο Μανιατάκειον Ίδρυμα, εκφράζοντας τη χαρά του για την εκ νέου συνάντησή τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προηγούμενη παρουσία του Ιταλού διπλωμάτη στην περιοχή, και ειδικότερα στην Αρχαία Μεσσήνη, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ελλάδα, και στη σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ίδρυμα.

Από την πλευρά του, ο κ. Marras εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψή του στην Κορώνη και υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται με επίκεντρο τον πολιτισμό, την ιστορική κληρονομιά, την παράδοση και τη Μεσογειακή Διατροφή. Αυτά ήταν και τα κυρίαρχα θέματα της συζήτησης που ακολούθησε, καθώς και οι δυνατότητες ανάδειξης της κοινής πολιτιστικής φυσιογνωμίας των δύο χωρών. Η συνάντηση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το κοινό ενδιαφέρον για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχέσεων φιλίας που συνδέουν τους δύο λαούς, με την Κορώνη να αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο συνάντησης για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη Μεσογειακή Διατροφή.