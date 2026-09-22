Μερκουλίδης για υπόθεση Μαζωνάκη: Εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα – Από τον Ιούνιο είχαν δοθεί τα τιμολόγια στον Ιατρικό Σύλλογο

Στα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και ιδιαίτερα στο αν πράγματι είχαν δοθεί από τον Ιούνιο τα τιμολόγια των μηχανημάτων του ιατρείου των κατηγορουμένων στον Ιατρικό Σύλλογο, στάθηκε, μιλώντας στο ΕΡTnews ο δικηγόρος και φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Έχω εκπλαγεί με τα στοιχεία που βγαίνουν κάθε μέρα στο φως της δημοσιότητας και που πραγματικά πιστοποιούν την τραγικότητα της κατάστασης. Δηλαδή έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης για να διαπιστώσουμε το μέγεθος της κοροϊδίας και του εμπαιγμού, για το εμπόριο ελπίδας που πουλάνε πολλοί άνθρωποι.

Πελάτες του συγκεκριμένου ιατρείου, ήταν η επιχειρηματική και εφοπλιστική ελίτ της χώρας μας και δεν είχαν δηλωθεί μηχανήματα», ανέφερε.

Το θέμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν σε μια από τις καλύτερες περιοχές των Αθηνών, να λειτουργεί ένα τέτοιο ιατρείο και ο Ιατρικός Σύλλογος να δηλώνει ότι αγνοούσε την ύπαρξη αυτών των μηχανημάτων, ενώ χθες βγήκε στο φως της δημοσιότητας ότι από τον Ιούνιο είχαν δοθεί τα τιμολόγια των μηχανημάτων στον Ιατρικό Σύλλογο», τόνισε ο κύριος Μερκουλίδης.

«Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα; Αυτό θα διερευνήσει η ελληνική Δικαιοσύνη για να διαπιστώσει και τα εγκλήματα τα οποία έχουν τελεστεί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πέρα από τους κατηγορούμενους, τον γιατρό και τη σύζυγό του, πιστεύω ότι και άλλα πρόσωπα εμπλέκονται», είπε, κλείνοντας.