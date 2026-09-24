Υπόθεση Μαζωνάκη: Κατάθεση «φωτιά» νοσηλεύτριας - Το «μυστήριο» με την προποφόλη και το αντίδοτο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν τα νέα στοιχεία για την πιθανή χορήγηση κατασταλτικής ουσίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το Live News και τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, η 56χρονη γιατρός φέρεται να επέμεινε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, παρά τις επιφυλάξεις του ίδιου αλλά και τις προειδοποιήσεις εργαζομένων, καθώς είχε προηγηθεί υδροθεραπεία στο ίδιο ιατρείο.

Η νοσηλεύτρια που μίλησε στην εκπομπή υποστήριξε ότι το προσωπικό είχε συστήσει να μεσολαβήσουν 48 ώρες μεταξύ των δύο διαδικασιών. Όπως ανέφερε, η γιατρός απάντησε ότι εκείνη γνωρίζει τι κάνει και έκλεισε στον Μαζωνάκη ραντεβού για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο τραγουδιστής είχε επιλέξει ο ίδιος την υδροθεραπεία, την οποία είχε κάνει και στο παρελθόν. Η νοσηλεύτρια ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο Μαζωνάκης αποκοιμήθηκε, ενώ η υδροθεραπεία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

Το μυστήριο με την κατασταλτική ουσία

Οι Αρχές εξετάζουν σύμφωνα με το reader και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κατασταλτική ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να δείξουν εάν και ποια ουσία χρησιμοποιήθηκε.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τηλεφωνικές επικοινωνίες εργαζομένων του ιατρείου με αναισθησιολόγο, καθώς και με τον προμηθευτή του απινιδωτή.

Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι, λίγο μετά τις 16:00, η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη. Σύμφωνα με την ίδια, η απάντηση ήταν αρνητική.

Παράλληλα, εργαζόμενες φέρεται να άκουσαν στο ιατρείο αναφορές στις ουσίες «προποφόλη» και «anexate». Το δεύτερο αφορά αντίδοτο που χρησιμοποιείται για τη μιδαζολάμη, γεγονός που αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης. Η ακριβής ουσία που ενδέχεται να χορηγήθηκε αναμένεται να προκύψει από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

«Δεν προβλέπεται μέθη στην πλασμαφαίρεση»

Η ίδια εργαζόμενη υποστήριξε ότι η χορήγηση μέθης δεν προβλέπεται στο πρωτόκολλο της πλασμαφαίρεσης και ότι οι ασθενείς συνήθως κοιμούνται κατά τη διάρκεια της πολύωρης διαδικασίας χωρίς να τους χορηγείται κατασταλτική ουσία.

Παράλληλα, περιέγραψε την κινητοποίηση που ακολούθησε όταν διαπιστώθηκε ότι ο Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν. Όπως είπε, μέχρι περίπου τις 16:00 επικρατούσε ηρεμία στο ιατρείο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν τηλεφωνήματα, προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης και έντονη κινητοποίηση του προσωπικού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου παρά τις προσπάθειες ανάνηψης κατέληξε. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και τυχόν ευθύνες εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η καταγγελία για την ώρα άφιξης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η καταγγελία της νοσηλεύτριας ότι, το ίδιο βράδυ, η γιατρός φέρεται να της τηλεφώνησε και να της ζήτησε να αναφέρει διαφορετική ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Όπως υποστήριξε, της ζητήθηκε να αναφέρει ότι ο Μαζωνάκης έφτασε περίπου στις 15:00 με 15:30, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι είχε φτάσει γύρω στις 14:00.

Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε επίσης στον καθαρισμό του χώρου μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι το προσωπικό τακτοποίησε τον χώρο λόγω της κατάστασης που επικρατούσε, χωρίς, όπως είπε, να απομακρύνει στοιχεία από το μηχάνημα.

Τέλος, σχετικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υποστήριξε ότι είχε υπάρξει προηγούμενος έλεγχος στο ιατρείο και ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν τότε στον χώρο, αλλά δεν έγινε αντιληπτό επειδή οι ελεγκτές δεν άνοιξαν την πόρτα του συγκεκριμένου δωματίου.

Οι νέες μαρτυρίες προστίθενται στον φάκελο της έρευνας, με τις Αρχές να αναμένουν κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ άλλων από τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.