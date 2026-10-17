Εσπερίδα για την Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση: “Eνα ταξίδι ξεκινάει απ’ τη σκιά του Ταϋγέτου…»

Η παρουσίαση της νουβέλας «Στη σκιά του Ταϋγέτου» του Τάκη Αναστόπουλου και η δωρεά αντιτύπων στις σχολικές βιβλιοθήκες της Μεσσηνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εσπερίδας «Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση: Ένα ταξίδι ξεκινάει απ’ τη σκιά του Ταϋγέτου…», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε «Προσκλητήριο Βιβλιοθηκών», κατά το οποίο η Λουΐζα Αναστοπούλου προσέφερε αντίτυπα της νουβέλας στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσσηνίας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στη μακρόχρονη εθελοντική προσφορά της στη στήριξη της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη Μεσσηνία.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κειμενοτοπία – Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση», το οποίο ξεκινά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και επιδιώκει να συνδέσει τη λογοτεχνία, τις σχολικές βιβλιοθήκες και την τοπική ιστορία.

Ο Γιώργος Αργυροηλιόπουλος, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και παρουσίασε τους στόχους της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια, ο επιστημονικός υπεύθυνος του νεοσύστατου Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου Δημήτρης Σαρρής παρουσίασε τις προοπτικές του προγράμματος «Κειμενοτοπία», μέσα από την εισήγηση «Απ’ την Καλαμάτα στον Ταΰγετο, μια βιβλιοθήκη… δρόμος!».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νουβέλα «Στη σκιά του Ταϋγέτου» του Τάκη Αναστόπουλου. Ο φιλόλογος, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Δωρίου και πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας Βασίλης Μπαζάνης παρουσίασε το περιεχόμενο του βιβλίου, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική του διάσταση και τις δυνατότητες αξιοποίησής του στη διδασκαλία.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Λαγός αναφέρθηκε στην πολιτική προσφορά του Τάκη Αναστόπουλου και στη βαθιά σύνδεσή του με τον Ταΰγετο, τη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της.

Ο Βασίλης Μπαζάνης πρότεινε τη διοργάνωση νέας εκδήλωσης την επόμενη σχολική χρονιά, στην οποία οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις αναγνωστικές τους εμπειρίες, τους προβληματισμούς και τα μηνύματα που αποκόμισαν από το βιβλίο. Παράλληλα, πρότεινε τη συγκέντρωση του υλικού των μαθητικών δράσεων σε συλλογικό τόμο, με προοπτική την έκδοσή του. Η πρόταση έγινε θετικά δεκτή από τους εκπροσώπους των σχολείων και τη Λουΐζα Αναστοπούλου, η οποία εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Στην εσπερίδα παρέστησαν ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Ιωάννης Σόλαρης, το μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μάριος Αθανασόπουλος, εκπρόσωποι σχολικών μονάδων της Μεσσηνίας και εκπρόσωποι ορεινών περιοχών του Ταϋγέτου.

Το ευρύτερο πρόγραμμα για τη μελέτη και την εισαγωγή της λογοτεχνίας του Ταϋγέτου και της Καλαμάτας στα σχολεία υποστηρίζουν οι τοπικές κοινότητες και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Αλαγονίας, της Αρτεμισίας, του Καρβελίου, του Λαδά, της Νέδουσας και των Πηγών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τη συμβολή της λογοτεχνίας στη σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης με την τοπική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Μετά το τέλος της εσπερίδας προσφέρθηκε ελαφρύ γεύμα από τη Λουΐζα Αναστοπούλου. Την εσπερίδα διοργάνωσαν το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας και το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου.