Εκδήλωση για τα ρευματικά νοσήματα στην Καλαμάτα

Ενημερωτική εκδήλωση για τα ρευματικά νοσήματα θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στην Καλαμάτα.

Διοργανωτής της εκδήλωσης με τίτλο "Γνωριμία με τα Ρευματικά Νοσήματα σε πόλεις της Ελλάδας" είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν, ενώ θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο “REX” και θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί.

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η δράση αυτή σηματοδοτεί την συνέχεια σειράς ενημερωτικών ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις της Ελλάδας. Στόχος της καμπάνιας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τα ρευματικά νοσήματα, τη σημασία της πρώιμης και έγκυρης διάγνωσης όπως επίσης και για τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές. Στη θεματολογία της εκδήλωσης συμπεριλαμβάνεται και η ανάγκη ύπαρξης συλλόγων ασθενών, έργο των οποίων είναι η ενίσχυση της

φωνής των περίπου τριών εκατομμυρίων ρευματοπαθών της χώρας.

Την εκδήλωση θα συντονίσουν η Φωτεινή Ασημακοπούλου, MSc Ειδικής Αγωγής, Πρόεδρος «ΡευΜΑζήν», Πρόεδρος Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας, Θεολόγος απόφοιτος Ε.Κ.ΠΑ., MSc Ειδικής Αγωγής και η Ελένη Ρέπα, Ταμίας «ΡευΜΑζήν», Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν εξειδικευμένοι ρευματολόγοι και η γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΡευΜΑζήν: :

- «Εισαγωγή στα Ρευματικά Νοσήματα, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης» Βαρβάρα Χατζηστεφανίδη, Ρευματολόγος, Πιστοποιημένη στην Υπερηχογραφία του Μυοσκελετικού Συστήματος, Καλαμάτα

- «Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες -σπονδυλοαρθρίτιδες, συμπτώματα και θεραπευτική αντιμετώπισή τους»

Κωνσταντίνος Ντελής, Ρευματολόγος, MD, PhD, Καλαμάτα

-«Ρευματικά Νοσήματα του συνδετικού ιστού, συμπτώματα και θεραπευτική αντιμετώπισή τους»

Μιχάλης Δρογκάρης, Ρευματολόγος, Καλαμάτα

- «Ο ρόλος των Οργανώσεων Ασθενών- Παρουσίαση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΡευΜΑζήν»

Κυριακή Σπανίδου, Γραμματέας ΡευΜΑζήν, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες, Μέλος Δ.Σ. ENCA, Φυσιοθεραπεύτρια Msc.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με τους ομιλητές.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φωτεινή Ασημακοπούλου, πρόεδρος ΡευΜΑζην,

τηλέφωνο: 6970438609.