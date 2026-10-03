"Εγχειρίδιο ταξινόμησης ρωγμών" της Ελένης Παυλίδου



H πρώτη ποιητική συλλογή της Ελένης Παυλίδου, με τίτλο Εγχειρίδιο ταξινόμησης ρωγμών, είναι μια ανατρεπτική λογοτεχνική πρόταση που γεφυρώνει με τόλμη τα δύο πεδία δράσης της συγγραφέως, την κλινική ψυχολογία και την ποιητική τέχνη. Το βιβλίο είναι δομημένο με τη μορφή ενός ιδιότυπου διαγνωστικού εγχειριδίου, χωρισμένο σε τέσσερα διακριτά μέρη: «Μηχανισμοί Άμυνας», «Οξέα Περιστατικά», «Μη Προσδιοριζόμενα Αλλιώς» και «Τελική Αξιολόγηση». Μέσα από αυτή την αυστηρή επιστημονική δομή, το περιεχόμενο των ποιημάτων έρχεται να ανατρέψει κάθε πρόβλεψη. Η γλώσσα της διάγνωσης γίνεται νυστέρι για την ανατομία του καθημερινού. Και όταν η επιστημονική ορολογία εξαντλείται, αναλαμβάνει η ποίηση να ορίσει τα ανθρώπινα.

Το "Εγχειρίδιο ταξινόμησης ρωγμών" αποτελεί μια απόπειρα καταγραφής όλων εκείνων που μας κάνουν να ραγίζουμε, αλλά και όλων εκείνων που μας κρατούν όρθιους.

Μου δόθηκε η ταυτότητα

ωραίο όνομα χαράχτηκε στην πρύμνη

Ούριος ο άνεμος

την μέρα της καθέλκυσής μου

Με κάθε επισημότητα

με ρίξανε στην θάλασσα

Αρμένισα στραβά

[Από το ποίημα «Αποκλίνουσα συμπεριφορά», που ανοίγει τη συλλογή]