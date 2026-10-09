Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει από αύριο Σάββατο έως και την Τρίτη ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα το Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Κρεμμύδια και Ελαιόφυτο, ενώ από 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι τα αρδευτικά του Κορυφασίου.

Την Κυριακή από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν Μελιγαλάς (ΒΙ.ΠΕ., Κοτρωνάκι, Σταθμός), Ανθούσα, Σκάλα, Χριστοφιλέικα, Τσουκαλέικα, Κατσαρού, Σιάμου, Πεύκο, Αγριλιά, Βρωμόβρυση. Σταματινού και Άγιος Φλώρος.

Από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν κουκουνάρι, Στενωσιά, Χανδρινού και Πλατανόβρυση και από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στην Καλαμάτα οι οδοί μπουλούκος, Στενύκλαρου, Ελεαβούλκου, Φορμίωνος και 3η πάροδος Μανιακίου.

Τη Δευτέρα από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Κορυφάσιο (επί του δρόμου Πύλου - Κυπαρισσίας.

Την Τρίτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μεθώνη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.