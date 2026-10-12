Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης - Γλίστρησε από τις σκάλες του σπιτιού του

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παναρκαδικού νοσοκομείου Τρίπολης, νοσηλεύεται ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Πέτρος Ανδρεάκος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης ο 76χρονος δήμαρχος είχε σοβαρό ατύχημα την Κυριακή, όταν γλίστρησε στις σκάλες της κατοικίας του στην Αρεόπολη, με αποτέλεσμα την πτώση και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Πέτρος Ανδρεάκος μεταφέρθηκε εσπευσμένα για τις πρώτες βοήθειες αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου και διασωληνώθηκε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου και νοσηλεύεται.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης κρίνεται κρίσιμη, εξαιτίας των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Πηγή: www.cnn.gr