Σωματείο Εργαζομένων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας: Διαμαρτυρία για “εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα”

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων αναφέρει:

“Για ακόμη έναν μήνα, οι εργαζόμενοι αδυνατούν να γνωρίζουν με σαφήνεια πότε και με ποιον τρόπο θα καταβληθούν οι αποδοχές τους. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, κατά την καταβολή των δεδουλευμένων του μηνός Σεπτεμβρίου, διαπιστώθηκε ότι δεν καταβλήθηκε καμία αμοιβή στους αρμόδιους μουσικούς για το εκπαιδευτικό έργο που παρείχαν στο πλαίσιο της λειτουργίας της Φιλαρμονικής. Πρόκειται για μια απαράδεκτη εξέλιξη, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει περαιτέρω τους εργαζομένους. Το κοινωνικό έργο της δωρεάν μουσικής εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί σημαντική προσφορά προς την τοπική κοινωνία και χρηματοδοτείται μέσω των δημοτικών τελών, δεν μπορεί να στηρίζεται στην οικονομική ανασφάλεια και στην εργασιακή αβεβαιότητα των ίδιων των μουσικών. Άλλωστε, οι ώρες που οι μουσικοί απασχολούνται στο εκπαιδευτικό έργο, είναι καταγεγραμμένες στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Έχουν ήδη παρέλθει περισσότερα από δύο χρόνια από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και τη θεωρητικά αυτοδίκαιη μετάβαση των εργαζομένων στον Δήμο. Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήματα όχι μόνο δεν έχουν επιλυθεί, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν ανασφάλεια και εύλογη αγανάκτηση.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, τις οχλήσεις και τις προτροπές του Σωματείου, η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην εφαρμόζει πλήρως τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικές μισθολογικές ρυθμίσεις. Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του μουσικού σώματος, δοκιμάζει την υπομονή των εργαζομένων και εξαντλεί τις οικονομικές τους αντοχές.

Η ευθύνη της δημοτικής αρχής είναι σαφής και η ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης δεν επιδέχεται άλλη αναβολή. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, εκκρεμότητες και αβεβαιότητα ως προς την καταβολή των δεδουλευμένων τους και την εφαρμογή των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Την ίδια στιγμή, η θέση του αρχιμουσικού παραμένει κενή, με ευθύνη της δημοτικής αρχής, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό καθιστούν επιτακτική την προκήρυξη νέων θέσεων. Η κατάσταση αυτή υπονομεύει την οργανωτική και καλλιτεχνική λειτουργία της Φιλαρμονικής και δυσχεραίνει την εκπλήρωση της σημαντικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής αποστολής της”.

Το Σωματείο Εργαζομένων απαιτεί “από τη δημοτική αρχή να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση: Στην άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων ωρών των μουσικών για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου. Στην πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χωρίς εξαιρέσεις και περαιτέρω καθυστερήσεις. Στην επίλυση όλων των εκκρεμών μισθολογικών και διοικητικών ζητημάτων που απασχολούν τους εργαζομένους. Στην άμεση δρομολόγηση της πλήρωσης της θέσης του Αρχιμουσικού, με πλήρεις απολαβές, ευθύνες και αρμοδιότητες. Στην ενίσχυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής με νέες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της”.

Καταλήγοντας επισημαίνει ότι “η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας αποτελεί ιστορικό και αναπόσπαστο πυλώνα της πολιτιστικής ζωής της πόλης, με σημαντική προσφορά στη μουσική παιδεία και στην τοπική κοινωνία. Η διατήρηση και η αναβάθμιση αυτού του θεσμού προϋποθέτουν έμπρακτο σεβασμό στους εργαζομένους του, κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και ουσιαστική στήριξη του έργου τους.

Οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Φιλαρμονικής δεν ζητούν χάρη. Απαιτούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους, την εφαρμογή των εργασιακών τους δικαιωμάτων και τις αναγκαίες συνθήκες για την αξιοπρεπή και απρόσκοπτη άσκηση του έργου τους.

Η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει άμεσα συγκεκριμένες λύσεις. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα”.