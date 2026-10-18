Καλαμάτα: Φρένο αξιοποίησης για το «Αχίλλειον» - Λόγω αυστηρών όρων του Υπουργείου Πολιτισμού

Για το “Αχίλλειον” υπάρχει ενδιαφερόμενος για την ανακατασκευή και την εμπορική του αξιοποίηση, που, όμως, πρέπει να πάρει τις αυστηρές αδειοδοτήσεις που θέτει το υπουργείο Πολιτισμού.

Για το κληροδότημα Παναγιώταρου το πολεοδομικό σχέδιο της Μικρής Μαντίνειας το ρυμοτομεί και ο Δήμος Καλαμάτας προωθεί τη μίσθωση και την αξιοποίηση του ακινήτου, που βρίσκεται μπροστά στον παραλιακό δρόμο και του ελαιοπερίβολου στην πίσω πλευρά. Για το “Τουριστικό” Ταϋγέτου υπάρχει πλήρης στασιμότητα, καθώς αποτελεί πολύ δύσκολη περίπτωση. Αυτά είναι τα στοιχεία από την ενημέρωση του αρμοδίου αντιδήμαρχου Γιώργου Φάβα, στον οποίο απευθυνθήκαμε για τα τρία αυτά σημαντικά ακίνητα – τμήματα της περιουσίας του Δήμου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση:

• Αρχικά για το “Αχίλλειον” ο Γ. Φάβας μας υπενθύμισε ότι “είχε αγοραστεί επί δημαρχοντίας Μπένου για να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ή ως ένα κτήριο που θα παραχωρούνταν σε πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους. Τότε είχαν αγοραστεί και άλλα διατηρητέα κτήρια από τον Δήμο για να διασωθεί η πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης”. Ανέφερε πως “στόχος ήταν να ενταχθεί σε αναπτυξιακό νόμο για να φτιαχθεί” και πρόσθεσε: “Το 2003 - 2004 μελέτη υπολόγιζε την αποκατάσταση των ζημιών στα 3,8 εκ. ευρώ. Επί Κουτσούλη έγινε προσπάθεια ένταξης στο πρόγραμμα Leader, αλλά δεν έφθαναν τα χρήματα. Και το 2011 επί δημαρχοντίας Νίκα έγινε νέα προσπάθεια ένταξης, αλλά δεν τα κατάφεραν, λόγω του υψηλού κόστους αποκατάστασης. Είχε ζητηθεί με υπογραφή του τότε διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Τζαμουράνη να γίνει διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης. Είχαν υποβληθεί προτάσεις από 10 τεχνικά γραφεία για να αναλάβουν την εκπόνηση, αλλά η προσπάθεια δεν προχώρησε, δεν έγινε μελέτη”. Για την τελευταία προσπάθεια αξιοποίησης με παραχώρηση σε ιδιώτη, παρατήρησε πως “η εταιρεία POP AIR το νοίκιασε. Εγιναν τεράστιες προσπάθειες, αλλά όλα σκόνταφταν στο υπουργείο Πολιτισμού. Δεν αδειοδοτούσε τις καθαιρέσεις των οροφογραφιών που υπάρχουν, καθώς θεωρούνται μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδοθούν οι σχετικές άδειες”. Ο αντιδήμαρχος επισήμανε ότι “για να επισκευαστεί το «Αχίλλειον» η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να ξεπερνά τα 7 με 8 εκ. ευρώ, με τους όποιους περιορισμούς θέτει το υπουργείο Πολιτισμού, να μην αλλάξει η φυσιογνωμία του, η εξωτερική αλλά και η εσωτερική λόγω των οροφογραφιών και κυρίως να έχει την ξενοδοχειακή δραστηριότητα”. Με την ευκαιρία αποκάλυψε ότι όταν πριν από χρόνια ανέλαβε ως εντεταλμένος δημοτικής περιοχής, βρήκε στο εσωτερικό του “Αχίλλειον” με τον τότε γ.γ. του Δήμου Παναγιώτη Κουτσογιαννόπουλο, την τελευταία απόδειξη παροχής υπηρεσιών την ημερομηνία του σεισμού και την παρέδωσαν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Για το σήμερα είπε ότι “επειδή απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα που δεν μπορεί να διαθέσει ο Δήμος, προτείνεται ένα ΣΔΙΤ, να αναζητηθεί ένας χρηματοδότης” κι ενημέρωσε: “Υπάρχει ενδιαφερόμενος που το παλεύει με τις υπηρεσίες του Κράτους, ώστε να αναλάβει την επισκευή και την ανάδειξη του κτηρίου, όπως ήταν και ταυτόχρονα να υπάρχει μια δραστηριότητα που θα μπορεί με τον χρόνο να αποσβέσει την επένδυση Ενδιαφέρεται για εμπορική χρήση. Ο ενδιαφερόμενος έχει πάρει τα σχέδια, ό,τι υλικό είχαμε στον Δήμο το δώσαμε και θεωρούμε ότι κάτι θα γίνει”. Κλείνοντας, ανέφερε πως “δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την αξιοποίησή του, εκτός και δώσει το υπουργείο τα χρήματα στον Δήμο μέσω των προγραμμάτων που γίνονται, για επανάχρηση και αξιοποίηση του κτηρίου. Αλλά είναι πολλά τα χρήματα που απαιτούνται”.

• Για το κληροδότημα Παναγιώταρου μας είπε ότι περιμένουν το σχέδιο της Μικρής Μαντίνειας, γιατί ρυμοτομεί, “κόβει¨δηλαδή το ακίνητο. Επισήμανε ότι “αυτό που μπορούμε να κάνουμε κι έχουμε ήδη ετοιμάσει, είναι να μισθώσουμε τον χώρο που ήταν μπροστά, που ήταν ο παλιός φούρνος και την κατοικία που είναι από πάνω. Υπάρχει ενδιαφερόμενος να το μισθώσει. Εχουμε ήδη ετοιμάσει τους όρους διακήρυξης. Και υπάρχει και ενδιαφερόμενος για το αγροτεμάχιο των 18 στρεμμάτων, που είναι πίσω με τις ελιές, ώστε να υπάρχει κάποιο έσοδο”. Ο Γ. Φάβας διευκρίνισε ότι “αν δεν ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το σχέδιο της Μαντίνειας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με το κυρίως κτήριο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να πάμε σε μίσθωση στο μπροστά κτήριο, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς και να μισθώσουμε και το αγροτεμάχιο”.

• Για το “Τουριστικό” του Ταϋγέτου, υπενθύμισε ότι πριν από χρόνια η εταιρεία Ουκρανικών συμφερόντων ενώ αρχικά ενδιαφερόταν, τελικά δεν προχώρησε. Ενημέρωσε ότι “υπάρχει μια μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε γίνει πάρα πολύ παλιά και απαιτούνταν 350.000 ευρώ για να γίνουν επισκευές”, ενώ βεβαίωσε τις αναφορές για εμφάνιση του φαινομένου του ερπυσμού στην περιοχή του κτηρίου. Ο Γ. Φάβας ανέφερε ότι “το ξενοδοχείο που υπήρχε, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως ξενοδοχείο, γιατί έχουν αλλάξει οι όροι οι τουριστικοί” κι εκτίμησε πως “χρειάζεται μια πολύ οργανωμένη μελέτη από πολιτικούς μηχανικούς και από άλλες σχετικές ειδικότητες, για να δουν τη στατικότητα του κτηρίου. Και να δούμε αν αυτό μπορεί να επισκευαστεί από κάποιον ή αν δεν μπορεί, να γκρεμιστεί και να φτιαχθεί ένα άλλο στη θέση του”. Ξεκαθάρισε πως “εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε κάτι και να το εξαφανίσουμε από μια περιοχή, όπως είναι ο Ταΰγετος, επειδή δεν μπορεί να γίνει κάτι. Θέλουμε να βρούμε τον επενδυτή, ο οποίος ή να το επισκευάσει ή να το φτιάξει από την αρχή”. Ωστόσο, εξέφρασε επιφύλαξη, “κατά πόσο μπορεί να σταθεί μόνο ένα ξενοδοχείο στην περιοχή, αν δεν συνοδεύεται και από άλλες υπηρεσίες” κι εξήγησε: “Θα μπορούσαν κάποιοι χώροι να μισθωθούν για αθλητικά κέντρα και να είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο. Να έχει για αθλητικό τουρισμό το ξενοδοχείο, για να φιλοξενεί ομάδες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όπου γίνονται οι προετοιμασίες των ομάδων. Το περιβάλλον εκεί είναι πολύ καλό για τέτοιες δραστηριότητες. Να βρει ο ιδιώτης την περιοχή και να τη μισθώσει ή και να την αγοράσει”.