Στη Γερμανία θα ταξιδέψουν τον Ιανουάριο 21 σπουδαστές και πέντε καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικής ανταλλαγής με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Νύρτινγκεν.

Για την πραγματοποίηση της αποστολής, το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης «Φάρις» ενέκρινε τη διάθεση ποσού 3.500 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων μετακίνησης των σπουδαστών και των συνοδών καθηγητών.

Σύμφωνα με την εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Στάθη Γυφτάκη, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας που αναπτύχθηκε με αφορμή τις 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας και τον εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση της Δημοτικής Σχολής Μουσικής και Τεχνών του Νύρτινγκεν.

Η πρώτη φάση της ανταλλαγής πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, όταν νέοι μουσικοί από τις δύο πόλεις συμμετείχαν σε εντατικές πρόβες και προετοίμασαν ένα κοινό συναυλιακό πρόγραμμα. Η συνεργασία τους κορυφώθηκε με τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η ανταποδοτική επίσκεψη της ελληνικής αποστολής έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιανουαρίου 2027, με τους σπουδαστές και τους καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου να συμμετέχουν σε αντίστοιχη συναυλία στο Νύρτινγκεν στις 8 Ιανουαρίου.

Tο πρόγραμμα ανταλλαγής χρηματοδοτείται κατά μεγάλο ποσοστό από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, ωστόσο απαιτείται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες μουσικές εμπειρίες, να συνεργαστούν με νέους μουσικούς από τη Γερμανία και να εκπροσωπήσουν την πόλη σε μια διεθνή πολιτιστική διοργάνωση.

Τ.Αν.