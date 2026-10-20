Περιφερειακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων αύριο στην Τρίπολη

Στην περιφερειακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων της Πελοποννήσου που πραγματοποιείται στην Τρίπολη, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στην πλατεία Πετρινού, θα δώσουν το “παρών” και συνταξιούχοι της Μεσσηνίας.

Τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας και του παραρτήματος Καλαμάτας ΔΕΚΟ Τραπεζών έχουν μισθώσει 2 λεωφορεία από Καλαμάτα, με αναχώρηση στις 9 το πρωί από την πλατεία Οθωνος κι ένα λεωφορείο από Τριφυλία με εκκίνηση από Γαργαλιάνους, στις 8.30.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας Παναγώτης Κουφαλάκος παρατήρησε ότι “μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου απορρίπτουμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ως απαράδεκτες, συνεχίζουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις με περιφερειακές συγκεντρώσεις, διεκδικώντας τα αιτήματά μας με βάση το πλαίσιο που έχουμε από κοινού συμφωνήσει όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις”.

Επισήμανε ότι “ο λαός βράζει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική” και σημείωσε: “Τη στιγμή που η ακρίβεια καλπάζει, λένε πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μισθούς και συντάξεις, για να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, για να έχουμε σχολεία που να μην πέφτουν οροφές και ταβάνια. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες. Αλλά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ώστε οι τράπεζες να έχουν αναβαλλόμενο χώρο και οι πλοιοκτήτες να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την πολεμική οικονομία.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι επόμενες ημέρες είναι ημέρες κινητοποιήσεων. Οι συνταξιούχοι θα δώσουμε το παρών και στις κινητοποιήσεις των παιδιών μας και των δασκάλων τους την Τετάρτη. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των γιατρών”.

Ο Λάζαρος Λαζαρακόπουλος, εκπρόσωπος του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΚΟ Τραπεζών - παράρτημα Μεσσηνίας, είπε ότι “θα δώσουμε απάντηση στο αφήγημα της κυβέρνησης περί παροχών στους συνταξιούχους” και παρατήρησε, μεταξύ άλλων: “Οταν οι περικοπές στους συνταξιούχους τα τελευταία 15 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις ανέρχονται σε 10 δις. ευρώ τον χρόνο, δεν μπορεί η κυβέρνηση να βαφτίζει τα ψίχουλα, παροχές.

Διεκδικούμε και απαιτούμε: Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, κύριες κι επικουρικές, 13η και 14η σύνταξη, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης, αναδρομικά 11μήνου σε όλους τους συνταξιούχους και τα 400 ευρώ να δοθούν σε όλους χωρίς όρια ηλικίας”.

Δήλωσε πως “χαιρετίζουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των νοσοκομειακών γιατρών που στις επόμενες ημέρες δίνουν τη μάχη για αυξήσεις στους μισθούς και δωρεάν παιδεία και υγεία, γιατί αυτά μας αφορούν όλους”.

Γ.Σ.