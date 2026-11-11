Πολεοδομικές επιλογές και ανέξοδοι καυγάδες

Η δημοτική αρχή Δυτικής Μάνης παίρνει θέση στο ζήτημα της πολεοδόμησης στην περιοχή και στρέφεται ουσιαστικά κατά των υπηρεσιακών παραγόντων και των ερμηνειών που δίνουν κατά την εφαρμογή διατάξεων των νόμων. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης καθυστέρησε να πάρει θέση στη διένεξη που βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη, και απ' όσα αποκαλύπτονται προχώρησε και σε σειρά κινήσεων με κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίες απ' ό,τι φαίνεται δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αφού λοιπόν δεν ξεκαθαρίζει το ζήτημα με κυβερνητική παρέμβαση, έχουμε επιστροφή στο πώς ερμηνεύεται η κάθε διάταξη και αν σωστά το βλέπουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν μια νομοθετική διάταξη δεν είναι απόλυτα οριοθετημένη, υπάρχουν πολλά περιθώρια διαφορετικών αναγνώσεων. Όταν για παράδειγμα μιλάμε για στάσιμους οικισμούς και για την πρόβλεψη του νομοθέτη για την οικοδόμηση σε αυτούς με διαφορετικούς όρους, ο νομοθέτης δεν είχε στο μυαλό του την οικοδόμηση τουριστικών κατοικιών, αλλά κατοικιών σε μικρούς οικισμούς.

Ο όρος «τουριστική κατοικία» βεβαίως δεν υπάρχει και ο καθένας κτίζει δήθεν κατοικία μόνιμης εγκατάστασης, ενώ πρόκειται για επένδυση τουριστικού καταλύματος ή εξοχικού. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορεί να οικοδομείται για τουριστικούς σκοπούς μια περιοχή κάνοντας χρήση διατάξεων νόμου που έχουν θεσπιστεί για άλλους λόγους; Και αν όχι, πώς μπορεί να διασφαλιστεί το πότε μιλάμε για κατοικία σε έναν οικισμό και πότε για τουριστικό ακίνητο; Επιπρόσθετα, ποιο θα είναι το μέλλον της Μάνης αν δεν υπάρξουν τουριστικές επενδύσεις; Και βεβαίως, πώς όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στο περιβάλλον και τη φυσιογνωμία της περιοχής; Δεν πρέπει να παραλείπεται ο κίνδυνος της δόμησης χωρίς όρους, η οποία στο τέλος θα στερήσει από την περιοχή το ιδιαίτερο φυσικό της χαρακτηριστικό, προκαλώντας της στο τέλος τεράστια ζημιά στον βασικό πλουτοπαραγωγικό της πόρο. Όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι απαιτείται μια συνολικότερη αντιμετώπιση περιοχών όπως η Μάνη.

Δεν είναι μια περιοχή όπως ένα ορεινό χωριό στην Άνω Μεσσηνία και η προσέγγιση της απαιτεί διαφορετικά κριτήρια. Η Δυτική Μάνη έχει ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με όρους και προϋποθέσεις για τη δόμησή της. Ένα σχέδιο που θα επιτρέπει την οικοδόμηση χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη φυσιογνωμία του τόπου. Ο Δήμος σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να κινηθεί, προτείνοντας λύσεις που θα εξασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της περιοχής και των ανθρώπων της. Το να τα βάζει κανείς με υπηρεσιακούς παράγοντες είναι το εύκολο και εν πολλοίς ανέξοδο, το να δίνει λύσεις βιώσιμες για την περιοχή είναι το δύσκολο, και αυτό είναι προφανώς το ζητούμενο.

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