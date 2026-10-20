Ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Εκδήλωση - ενημέρωση με θέμα “Ενημέρωση των εργαζομένων για τα εργασιακά τους δικαιώματα”, οργανώνει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας σε συνεργασία με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ Πελοποννήσου, αύριο Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, στον 3ο όροφο, νομικοί του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και θα ενημερώσουν για τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργαζομένων.

Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου καλεί όλους και όλες να παρευρεθούν στην εκδήλωση και να ενημερωθούν και να θέσουν τα ερωτήματα, που τους αφορούν.