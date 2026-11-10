Η αντιπολίτευση όμηρος των… ψηφοφόρων της

Η δημοσκοπική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει ένα πειστικό αφήγημα που θα δημιουργεί στους πολίτες ελπίδες για ουσιαστική αύξηση του εισοδήματός τους.

Το κυβερνητικό αφήγημα παραμένει κυρίαρχο επειδή οι αντίπαλοί του αδυνατούν να συγκρουστούν με ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος που εξακολουθεί να ζητά επίμονα επιστροφή στο παρελθόν.

Πρόκειται για ψηφοφόρους που εκπαιδεύτηκαν πολιτικά από τις λαϊκιστικές πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος του πανίσχυρου δικομματισμού. Έμαθαν να θεωρούν ότι το κράτος μπορεί να μοιράζει διαρκώς περισσότερα χρήματα, ανεξάρτητα από την παραγωγικότητα της οικονομίας. Ακόμη και σήμερα δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην παγκόσμια οικονομία. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης, που αρκεί να χτυπήσει πεισματικά το πόδι της για να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτή τη νοοτροπία την καλλιέργησε και η ίδια η Δύση, προσφέροντας επανειλημμένα οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα από την εποχή του Εμφυλίου.

Ειδικά εδώ στη Μεσσηνία, όπου όλοι γνωριζόμαστε και κανένας δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν, πραγματικά λυπάμαι τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνονται τη διεθνή οικονομική πραγματικότητα, αλλά φοβούνται να μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας, επειδή γνωρίζουν ότι κινδυνεύουν να μη βρουν στην κάλπη ούτε την ψήφο τους. Έτσι καταφεύγουν σε μισόλογα που δεν πείθουν κανέναν και συντηρούν την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, γνωρίζουν ότι το ΕΣΥ χρειάζεται ισχυρά νοσοκομεία αντί για κατακερματισμένες μονάδες. Ποιος όμως θα τολμήσει να προτείνει έναν «Καποδίστρια» στην υγεία; Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε άλλωστε ακριβά τις αυτοδιοικητικές μεταρρυθμίσεις του.

Και ποιος θα τολμήσει να προτείνει ριζικές μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, όταν όλοι έχουν μάθει να κατηγορούν τους μεσάζοντες για τις χαμηλές τιμές παραγωγού και τις υψηλές τιμές καταναλωτή; Λες και τα αγροτικά προϊόντα μπορούν να φτάσουν από το χωράφι στο ράφι με τη βοήθεια ενός μαγικού ραβδιού, χωρίς μεταφορές, αποθήκευση, τυποποίηση, εμπορία και διανομή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία της κάνοντας τα ελάχιστα, ενώ η αντιπολίτευση, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση, περιμένει ένα μεγάλο κυβερνητικό λάθος για να αναλάβει τα ηνία μιας χώρας που φοβάται να αλλάξει. lathanasis@gmail.com