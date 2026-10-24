Διεθνές συνέδριο για τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινότητας στην Καλαμάτα

Ξεκίνησε χθες στην Καλαμάτα και θα διαρκέσει μέχρι μεθαύριο Δευτέρα το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η βιωσιμότητα της τοπικής κοινότητας στο μικροσκόπιο της παγκόσμιας κοινωνιολογίας τον 21ο αιώνα».

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο παλιό δημαρχείο και συγκεντρώνει ερευνητές και ερευνήτριες από Ελλάδα, Ρωσία, Ιταλία, Ινδία, Μπανγκλαντές, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του κοινωνιολόγου Αλέξανδρου Παπαναστασίου (1876–1936), συνιδρυτή της πρώτης Κοινωνιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα και πρωθυπουργού της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 48 εισηγήσεις σε έξι θεματικές ενότητες, καθώς και μία κεντρική ομιλία. Το συνέδριο πραγματεύεται ποικίλα ζητήματα, από την κοινωνική οικονομία και τη διακυβέρνηση μέσω blockchain έως την αυτόχθονη γνώση, την αναπηρία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισήγηση για το βιοπολιτισμικό τοπίο των ελαιώνων της Μεσσηνίας ως πυλώνα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Κεντρική ομιλήτρια είναι η Rituparna Patgiri (IIT Guwahati), με θέμα τη φροντίδα σε εποχές οικολογικής κρίσης.

Το συνέδριο ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με στρογγυλή τράπεζα συμπερασμάτων, ενώ θα ακολουθήσουν πολιτιστικές επισκέψεις το μεσημέρι της Κυριακής στην Αρχαία Μεσσήνη και την Δευτέρα στο Κάστρο της Πύλου και στην Costa Navarino.

Ο πρόεδρος του συνεδρίου Γιώργος Τσομπάνογλου έκανε την εξής δήλωση:

«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην Καλαμάτα τους συνέδρους του Διεθνούς Συνεδρίου ISA RC26 2026. Για τέσσερις ημέρες, η πόλη μας φιλοξενεί 38 εισηγήσεις και μία κεντρική ομιλία, με ερευνητές και ερευνήτριες από οκτώ χώρες. Το συνέδριο δεν μένει στη θεωρία. Οι συζητήσεις στρέφονται σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες: την κοινωνική οικονομία, τη συμμετοχική διακυβέρνηση, τη φροντίδα, την αυτόχθονη γνώση, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των μεταναστών, και τη βιώσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι οι ελαιώνες της Μεσσηνίας.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Καλαμάτας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το Ξενοδοχείο REX, την Costa Navarino και τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Οι Δρόμοι της Ελιάς» για την στήριξη και τη φιλοξενία τους. Ευχόμαστε στους συνέδρους μια γόνιμη και ευχάριστη διαμονή στην Καλαμάτα».