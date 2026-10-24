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Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026 16:38

Ποιοι δρόμοι κλείνουν αύριο για τον διεθνή αγώνα τριάθλου Ironman

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Ποιοι δρόμοι κλείνουν αύριο για τον διεθνή αγώνα τριάθλου Ironman

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Κυριακή σε περιοχές της Πυλίας λόγω διεξαγωγής του διεθνή αγώνα Τριάθλου «ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino Peloponnese Greece».

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, καθώς και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση παντός είδος οχήματος αύριο

Κυριακή από τις 7.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους εξής δρόμους:

- Από την 19,5 η χ/θ της Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Πύλου (αρχή υφιστάμενης Ε.Ο.) έως την 35,1 η χ/θ αυτής (κυκλικός κόμβος ξενοδοχειακού συγκροτήματος «W») στην τοπική κοινότητα Γιάλοβας.

- Ανώνυμη δημοτική οδό προς Πηγάδια, με αφετηρία την συμβολή της με την Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Πύλου, στην 23,7 η χ/θ αυτής, έως την κατάληξή της, στη συμβολή της με την Επ.Ο. Φιλιατρών – Κορυφασίου.

- Επ.Ο. Φιλιατρών – Κορυφασίου, από τη συμβολή της με ανώνυμη δημοτική οδό προς Πηγάδια, μέχρι την είσοδο του οικισμού της Μαραθούπολης.

- Ανώνυμη δημοτική οδό, με αφετηρία την συμβολή της με την Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Πύλου, στην 33η χ/θ αυτής, έως το τέλος της ανώνυμης δημοτικής οδού.

“Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα οχήματα πάσης φύσεως έκτακτης ανάγκης. Κατά της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν”, καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Κατηγορία Κοινωνία
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