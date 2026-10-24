Ποιοι δρόμοι κλείνουν αύριο για τον διεθνή αγώνα τριάθλου Ironman

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Κυριακή σε περιοχές της Πυλίας λόγω διεξαγωγής του διεθνή αγώνα Τριάθλου «ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino Peloponnese Greece».

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, καθώς και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση παντός είδος οχήματος αύριο

Κυριακή από τις 7.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους εξής δρόμους:

- Από την 19,5 η χ/θ της Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Πύλου (αρχή υφιστάμενης Ε.Ο.) έως την 35,1 η χ/θ αυτής (κυκλικός κόμβος ξενοδοχειακού συγκροτήματος «W») στην τοπική κοινότητα Γιάλοβας.

- Ανώνυμη δημοτική οδό προς Πηγάδια, με αφετηρία την συμβολή της με την Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Πύλου, στην 23,7 η χ/θ αυτής, έως την κατάληξή της, στη συμβολή της με την Επ.Ο. Φιλιατρών – Κορυφασίου.

- Επ.Ο. Φιλιατρών – Κορυφασίου, από τη συμβολή της με ανώνυμη δημοτική οδό προς Πηγάδια, μέχρι την είσοδο του οικισμού της Μαραθούπολης.

- Ανώνυμη δημοτική οδό, με αφετηρία την συμβολή της με την Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Πύλου, στην 33η χ/θ αυτής, έως το τέλος της ανώνυμης δημοτικής οδού.

“Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα οχήματα πάσης φύσεως έκτακτης ανάγκης. Κατά της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν”, καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.