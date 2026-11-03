Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου για την ΟΑΚ Μεσσηνίας - Συμμετείχε σε 53 συμβάντα και έκανε 84 περιπολίες

Μια από τις ηπιότερες των τελευταίων ετών χαρακτηρίζει την αντιπυρική περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας.

Για μία ακόμη χρονιά οι εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας ήταν ενεργοί, βοηθώντας σε πολλά περιστατικά όσον αφορά την Πολιτική Προστασία στο νομό.

Ο επιχειρησιακός απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2026 ήταν πλούσιος μιας και οι εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας στις 184 ημέρες της περιόδου κατέγραψαν συνολικά 599 ώρες επιχειρησιακού έργου και διένυσαν 6.692 χιλιόμετρα!

Ειδικότερα ανταποκρίθηκαν συνολικά σε 53 συμβάντα.

Σε 36 πυρκαγιές στην ύπαιθρο, σε 4 αστικά συμβάντα, σε 11 παροχές βοήθειας, σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο και σε μία λοιπή δράση.

Πραγματοποιήθηκαν 139 έξοδοι για την άμεση επέμβαση και υποστήριξη σε αυτά τα συμβάντα, ενώ έγιναν 84 περιπολίες, με τους εθελοντές να αφιερώνουν 452 ώρες σε προληπτικές περιπολίες για την έγκαιρη ανίχνευση εστιών.

Η πιο ήπια αντιπυρική περίοδος

των τελευταίων χρόνων

Η εθελοντική ομάδα χαρακτηρίζει ήπια τη φετινή αντιπυρική περίοδο, κάτι που αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με τις ημέρες «πολύ υψηλού κινδύνου» (κατηγορία 4) να περιορίζονται σε μόλις 2 έναντι 14 το 2025 και μηδενικές ημέρες σε κατάσταση συναγερμού.

Οι εθελοντές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και επέδειξαν υποδειγματική ετοιμότητα, ανταποκρινόμενοι άμεσα σε όλες τις κλήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, μετά από κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης, η ΟΑΚ Μεσσηνίας συνέδραμε αποτελεσματικά και σε δύο μεγάλα συμβάντα εκτός του τομέα ευθύνης της.

Στην ανακοίνωση της η ΟΑΚ Μεσσηνίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες “σε όλες και όλους τους εθελοντές που για άλλη μια χρονιά αφιέρωσαν ανιδιοτελώς τον χρόνο τους, υπηρετώντας έμπρακτα την κουλτούρα και τον θεσμό του εθελοντισμού στην Πολιτική Προστασία”.

Ακόμη ευχαριστούν για την άψογη συνεργασία, τον Δήμο Καλαμάτας, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τα συνεργεία του Δήμου και τον προϊστάμενό τους, τη διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, καθώς και όλα τα κλιμάκια του νομού.

“Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε κάθε πολίτη ξεχωριστά για την έμπρακτη συνδρομή του με υλικά και μέσα, καθώς και στις εταιρείες-

υποστηρικτές μας, που με την ευγενική τους χορηγία ενισχύουν το έργο και την επιχειρησιακή μας ικανότητα”, καταλήγει η ανακοίνωση της δραστήριας εθελοντικής ομάδας.

Κ.Ηλ.