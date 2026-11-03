Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων σε Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας στηρίζει και συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων σε Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, οι οποίοι συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) για σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Κέντρου που υπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, σημειώνει:

“Τα αιτήματα είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα: Υπογραφή νέας ΣΣΕ, που θα ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της

χώρας. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που παραμένουν στάσιμοι εδώ και 17 χρόνια. Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. Οι σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές συγκοινωνίες δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα για όλους. Στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους των ΚΤΕΛ, στον δίκαιο αγώνα τους για αξιοπρεπείς μισθούς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας”.