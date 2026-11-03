Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Πιο συγκεκριμένα από τις 8 μέχρι τις 11 το πρωί διακοπή θα γίνει στις περιοχές Βλασσάδα, Άνω Βλασσάδα, Παλαιοβλασσάδα, Αγαλιανή, Πρόδρομος, Natura, οικισμός Γερμανών, οικισμός Παπαγεωργίου.
Από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε Πανόραμα και Πτέρη (Σκλαβέϊκα). Από τις 2 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Αρτίκι.
Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2026 17:06
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της ΤριφυλίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Διακοπές ρεύματος θα γίνουν αύριο Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της Τριφυλίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα από τις 8 μέχρι τις 11 το πρωί διακοπή θα γίνει στις περιοχές Βλασσάδα, Άνω Βλασσάδα, Παλαιοβλασσάδα, Αγαλιανή, Πρόδρομος, Natura, οικισμός Γερμανών, οικισμός Παπαγεωργίου.
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