Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Διακοπές ρεύματος θα γίνουν αύριο Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της Τριφυλίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα από τις 8 μέχρι τις 11 το πρωί διακοπή θα γίνει στις περιοχές Βλασσάδα, Άνω Βλασσάδα, Παλαιοβλασσάδα, Αγαλιανή, Πρόδρομος, Natura, οικισμός Γερμανών, οικισμός Παπαγεωργίου.

Από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε Πανόραμα και Πτέρη (Σκλαβέϊκα). Από τις 2 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Αρτίκι.