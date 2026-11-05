Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας» Γιώργος Λαζόγιαννης

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Λαζόγιαννης, πρώην πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας», έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση γνωστοποίησε η Ένωση Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της.

Ο Γιώργος Λαζόγιαννης διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης από τον Αύγουστο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2026. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Μεσσηνίας αναφέρεται στην προσπάθειά του για τη διατήρηση της λειτουργίας, την εξυγίανση και την ανασυγκρότηση του Συνεταιρισμού, σε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών και θεσμικών προκλήσεων.

Αγρότης και σταφιδοπαραγωγός από το Κυνηγού της Πυλίας, είχε ενεργή παρουσία στο συνεταιριστικό κίνημα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας, μεταξύ άλλων, ως δημοτικός σύμβουλος Πύλου–Νέστορος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δράση του για τη στήριξη της κορινθιακής σταφίδας και των παραγωγών της, καθώς και στη συμμετοχή του στη Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας (ΣΚΟΣ). Παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει τη συμβολή του στις διεκδικήσεις για την προστασία και την ανάδειξη της Ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ και του Ελαιολάδου Καλαμάτα ΠΟΠ.

Σκιαγραφώντας την προσωπικότητά του, ο Συνεταιρισμός τον περιγράφει ως άνθρωπο με ευθύ λόγο, αγωνιστικό πνεύμα και πίστη στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και οι εργαζόμενοι της Ένωσης Μεσσηνίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.