Αιμοδοσία την Κυριακή στη Μεσσήνη

Με το μήνυμα «Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλο…», το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης διοργανώνει την 39η Εθελοντική Αιμοδοσία, σε συνεργασία με τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Μεσσήνης και με τη στήριξη του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου από τις 9 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στα γραφεία του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης, συνεχίζοντας μια σταθερή προσπάθεια εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στους επαγγελματίες, στα μέλη του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου και σε όλους τους πολίτες, προκειμένου να στηρίξουν την πρωτοβουλία και να συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα.

Όπως επισημαίνουν, η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια ουσιαστική πράξη ανθρωπιάς, καθώς λίγος χρόνος από την καθημερινότητα των εθελοντών μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για συνανθρώπους που χρειάζονται αίμα. Παράλληλα, υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και της διαρκούς ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς.