Καλαμάτα: Κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

Κορυφώθηκαν σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, οι εορταστικές εκδηλώσεις στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120 ΠΕΑ), στην Καλαμάτα, προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τη διοργάνωση στατικής έκθεσης αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων M-346, T-6, F-4, F-16 και Rafale, καθώς και να γνωρίσουν καλύτερα τον εξοπλισμό και τις επιχειρησιακές δυνατότητές της.

Το επίκεντρο των εορτασμών ήταν η σημερινή ημέρα, ανήμερα της εορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την επίσημη δοξολογία στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη στην παραλία της Καλαμάτας.



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Την επίδειξη πραγματοποίησε η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους Τ-6 «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακούς ελιγμούς στον ουρανό της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.