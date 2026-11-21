Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάζεται σήμερα Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, στις 10 το πρωί, τελείται δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Θα ακολουθήσει η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον αρχιμανδρίτη Χριστοφόρο Νταμάτη, αρχιερατικό επίτροπο Καλαμάτας και εφημέριο του ναού Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας.

Στις 10.30, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφανιών στο ηρώο της πλατείας 23ης Μαρτίου, από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, των Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων και των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών.

Στη συνέχεια, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του έθνους. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου.

Ακολούθως, θα παρατεθεί μικρή δεξίωση στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας Καλαμάτας από το 9ο Σ.Π.-ΚΕΝ.