Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 105 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους για το ενήλικο κοινό, καθώς και 31 ταινίες στην εκπαιδευτική ζώνη, που πραγματοποιείται τις καθημερινές από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Παράλληλα, η διοργάνωση φιλοξενεί εργαστήρια, σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες, με έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Στο Εργατικό Κέντρο, οι προβολές σήμερα Σάββατο ξεκινούν στις 3 μ.μ. με το Madleens, που ακολουθεί έναν διεθνή στολίσκο πολιτών στην προσπάθειά του να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Στις 4 μ.μ., η Μάτω του Νίκου Ζωιόπουλου μεταφέρει το κοινό σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ηπείρου, όπου μια ογδοντάχρονη γυναίκα συνεχίζει τον καθημερινό της αγώνα για το ψωμί, ενώ ο πόλεμος στο Κόσοβο φτάνει ως απόηχος στον κόσμο της. Το πρόγραμμα επιστρέφει στη Γάζα στις 5 μ.μ. με τα Ελεύθερα Ψάρια της Μπισάν Όουντα, την ιστορία αδελφών που χώρισε ο πόλεμος και που επιστρέφουν κάθε αυγή στη θάλασσα για να ψαρέψουν.

Στις 5.25 μ.μ., η Ελένη Ζεντέφη αναζητά στον Κοσμοναύτη, τα ίχνη του πατέρα της στους φάρους όπου εκείνος εργαζόταν. Στις 6 μ.μ., το Κόντρα στο Κύμα της Σέμπι Λι ακολουθεί μια γυναίκα με κυστική ίνωση που συνεχίζει να κάνει σερφ στην Καλιφόρνια, ενώ στις 8 μ.μ. οι Μικροσκοπικοί Θεοί του Πάνου Δεληγιάννη συνδέουν τις μινιατούρες μιας εικαστικού με τη σχολική τάξη και την καθημερινότητα της Κυψέλης. Η βραδιά κλείνει στις 9.30 μ.μ. με το Amazomania του Νέιθαν Γκρόσμαν, που επιστρέφει στο αρχείο της πρώτης καταγεγραμμένης επαφής με τους Κορούμπο του Αμαζονίου και εξετάζει τις συνέπειές της για την κοινότητα.

Αύριο Κυριακή το πρόγραμμα ανοίγει στις 12 το μεσημέρι με τον Βασιλιά Ματία τον Πρώτο της Γιασμίνα Βούιτσικ, μια ιστορία για δύο αδελφές που αρχίζουν να απομακρύνονται καθώς μεγαλώνουν. Η ενηλικίωση βρίσκεται στο επίκεντρο και της Αγίας Τριάδας του Μαρτέιν φαν ντε Χρίντ, που προβάλλεται στη 1.30 μ.μ. και παρακολουθεί τρεις φίλους από την emo σκηνή του Αϊντχόφεν το καλοκαίρι της αποφοίτησής τους. Στις 3 μ.μ., το Καθώς Ψυχορραγώ των Μοχαμαντρεζά Φαρζάντ και Πεγκάχ Αχανγκαρανί αναζητά τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τα πλάνα της ιρανικής εξέγερσης του 2009. Ακολουθεί στις 3.15 μ.μ. το Αγαπημένε μου Τ. της Νάντιας Μάντεση και του Λουκά Κουμπούρη, με πρωταγωνιστή έναν νεαρό τρανς άντρα που διεκδικεί ορατότητα και ίσα δικαιώματα στην Αθήνα.

Δύο διαδοχικές προβολές του Νταβίντε Μαρκέζι στρέφουν στη συνέχεια το βλέμμα στη Λέσβο. Στις 4 μ.μ., οι Στάχτες της Μόριας συγκεντρώνουν μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν στον καταυλισμό πριν από την πυρκαγιά, ενώ στις 4.55 μ.μ. το Μετά το Νερό ακολουθεί νεαρούς πρόσφυγες στα μαθήματα κολύμβησης. Στις 5.30 μ.μ., η Μελωδία της Άνκα Σμιντ ταξιδεύει από σπίτια προσφύγων και μοναστήρια μέχρι αίθουσες χορωδιών, παρατηρώντας πώς το τραγούδι φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες.

Στις 7.30 μ.μ. προβάλλεται το Ντίγκμπι & Καμίλ των Ντίγκμπι Έρνεστ Γουέμπστερ και Τρέβορ Γκράχαμ, που καταγράφει την απόφαση δύο καλλιτεχνών με σύνδρομο Down να παντρευτούν και τις αντιδράσεις των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου ολοκληρώνεται στις 9.30 μ.μ. με τις Γυναίκες μαχήτριες – Μέρος Γ΄, 1960–1974 του Λεωνίδα Βαρδάρου, που δίνει τον λόγο σε γυναίκες οι οποίες συμμετείχαν στους αγώνες της περιόδου και αντιστάθηκαν στη δικτατορία.