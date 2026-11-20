Τους δύο νεαρούς συνέλαβαν αστυνομικοί της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, ενώ προανάκριση
Διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.
Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με λάμα μήκους 37 εκατοστών και 2 σιδηρογροθιές είχαν στην κατοχή τους δύο 19χρονοι από τη Βουλγαρία, που προσωρινά διέμεναν στο Βρωμονέρι και οι οποίοι συνελήφθησαν στην πλατεία του Μαράθου.
Τους δύο νεαρούς συνέλαβαν αστυνομικοί της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, ενώ προανάκριση
Διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.