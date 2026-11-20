Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με λάμα μήκους 37 εκατοστών και 2 σιδηρογροθιές είχαν στην κατοχή τους δύο 19χρονοι από τη Βουλγαρία, που προσωρινά διέμεναν στο Βρωμονέρι και οι οποίοι συνελήφθησαν στην πλατεία του Μαράθου.