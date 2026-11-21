Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε καστανόδασος και είναι έρπουσα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026 16:49
Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κοσμά ΚυνουρίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κοσμά στη Nότια Κυνουρία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε καστανόδασος και είναι έρπουσα.
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