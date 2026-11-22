Κίνδυνο καθίζησης του οδοστρώματος στην είσοδο της Κορώνης, στην περιοχή Αρτάκι, στο σημείο που πριν από χρόνια είχε γίνει μεγάλη παρέμβαση αποκατάστασης και προστασίας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Ζουζούνης, κάτοικος της περιοχής, μέλος της περιφερειακής παράταξης “Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής”.

Αναφέρει ότι οι υποχωρήσεις μεγάλων τμημάτων χώματος δημιούργησαν πρόβλημα πρόσβασης σε επιχείρηση επί της παραλίας Αρτάκι, καθώς και σε κατοικίες της περιοχής.

Με φωτογραφίες που παρουσιάζει, υποστηρίζει ότι “είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας της καταστροφής που έχουν υποστεί σημεία στην είσοδο της Κορώνης, η οποία αποτελεί τμήμα της 9ης επαρχιακής οδού Κορώνης - Καλαμάτας. Τόσο κάτω από το οδόστρωμα, όσο και στα πρανή του δρόμου ο οποίος φτιάχτηκε, αποκαταστάθηκε το 2011 από ανάλογες συνθήκες”.

Ο Γ. Ζουζούνης εκτιμά ότι “οι εκτεταμένες ζημιές του περασμένου Δεκεμβρίου ανέδειξαν πως χρειάζεται ουσιαστικά παρέμβαση με γεωλογικές μελέτες, που να δίνουν πραγματική λύση στο πρόβλημα αυτό” και προσθέτει: “Η παράταξη μας «Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής» όσο και εγώ ενώνω και μεταφέρω το έντονο αυτό πρόβλημα προς τον περιφερειάρχη και στην περιφερειακή αρχή, ώστε να επισπεύσει σε παρέμβαση με γεωλογικές μελέτες και λύση, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως να προκύψει στην είσοδο της Κορώνης και σε κατοικίες και επιχειρήσεις στο Αρτάκι”.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι “τον Δεκέμβριο του 2025 από τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές στην περιοχή της Κορώνης και σε άλλες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας, με αποτέλεσμα η Πολιτεία να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως τον Φεβρουάριο του 2026”.