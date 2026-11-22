Την επετειακή εκδήλωση “Γράφουμε Ιστορία” και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της, με το βλέμμα στο μέλλον και στον στόχο για τα επόμενα 100 χρόνια, σε μια περίοδο με δυσκολίες και προκλήσεις, πραγματοποίησε η Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) στην Καλαμάτα, το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Χορού.

Παρουσία του δημοσιογραφικού κόσμου της χώρας, επισημάνθηκε η βαριά κληρονομιά της Καλαμάτας, με έκδοση της πρώτης έντυπης εφημερίδας στην επαναστατημένη - ελεύθερη Ελλάδα, με τίτλο “Σάλπιγξ Ελληνική”, την 1η Αυγούστου του 1821.

Στους χαιρετισμούς που έγιναν:

Ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης επισήμανε ότι “στόχος είναι να ξανασυστηθούμε οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι με τις τοπικές κοινωνίες. Οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι με ταυτότητα, πρόσωπο και υπογραφή”.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος προέτρεψε “να προβληματιστούμε, να δούμε το μέλλον του νέου Τύπου, να δαμάσετε το θηρίο των fake news” και σημείωσε ότι “το μέλλον της δημοσιογραφίας είναι να δαμάσει αυτό το θηρίο, με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και σεβασμό στο αναγνωστικό κοινό”.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος μίλησε για αγώνα για την ενημέρωση και τη δημοκρατία και παρατήρησε πως “η ύπαιθρος έχει τη δική σας φωνή. Με τις εφημερίδες μεγαλώσαμε, αυτές μας διδάξανε”.

Ο γ.γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου παρατήρησε ότι “η δημοσιογραφία χρειάζεται ισχυρή παρουσία σε κάθε πόλη” και σημείωσε πως στόχος της Γ.Γ. είναι “πιο βιώσιμο, πιο διαφανές το περιβάλλον στον Τύπο”. Ενημέρωσε για την ενιαία τιμή στις δημοσιεύσεις στον Τύπο και τους περιφερειακούς κόμβους ενημέρωσης, όπου η Πελοπόννησος είναι μία από τις δύο Περιφέρειες που θα λειτουργήσει τέτοιος κόμβος.

Επισήμανε τον στόχο για ασφάλεια για τους δημοσιογράφους, με έναν καλό νόμο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους ανθρώπους που ψάχνουν την αλήθεια και τη λένε με το όνομά τους.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος εξήρε τον ρόλο της δημοσιογραφίας στην Περιφέρεια.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος μίλησε, μεταξύ άλλων, για “δημοσιογράφους που τιμούν το επάγγελμά τους, που γίνονται ενοχλητικοί και καλά κάνουν” και ανέφερε ότι “η κριτική αυτή είναι η ουσία της δημοκρατικής λειτουργίας” και πως “οι δημοσιογράφοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και συμβάλλουν στην πρόοδο”.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) Σωτήρης Τριανταφύλλου παρατήρησε ότι “από δω ξεκίνησε η δημοσιογραφία, εκδόθηκε η πρώτη εφημερίδα και σημείωσε πως η δημοσιογραφία ξεκίνησε για να βοηθήσει την Επανάσταση του ‘21 και για να στηρίξει τη δημοκρατία στην πατρίδα μας.

Η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου παρατήρησε ότι “σήμερα γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι της Μεσσηνίας”, επισήμανε πως “τα fake news είναι ψέματα, δεν μπορεί να είναι ειδήσεις” και προέτρεψε “να υποβάλουμε τον σεβασμό μας στους Μεσσήνιους δημοσιογράφους”.

Εκανε ιδιαίτερη αναφορά σε δύο κορυφαίες προσωπικότητες Μεσσήνιους δημοσιογράφους: τον Ιωάννη Δαμηλάτη (σκοτώθηκε το 1921 στη γραμμή Εσκί Σεχίρ, Κιουτάχεια, Αφιόν Καραχισάρ) και πρότεινε να φτιαχθεί ανδριάντας του στην Καλαμάτα και τον Ηλία Μπρεδήμα, ηγετικό στέλεχος της ΕΣΗΕΑ που καθόρισε τις τύχες της στην Κατοχή και τον Εμφύλιο, που με το Δ.Σ. της Ενωσης διέσωσαν τους Εβραίους της Αθήνας και οργάνωσαν συσσίτια κατά τη διάρκεια του λιμού.

Η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ παρέδωσε δύο παλιούς χάρτες που περιλαμβάνουν Μεσσηνία και Λακωνία και την Πελοπόννησο στον δήμαρχο Καλαμάτας, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τον πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Η πρόεδρος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Αρια Αγάτσα μίλησε για την άδολη προσφορά του Πρακτορείου στο έργο της Ενωσης και δήλωσε πως θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της.

Ο Μεσσήνιος πρόεδρος της Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) Θέμης Μπερεδήμας παρατήρησε ότι “ο κλάδος μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Επισήμανε την ανάγκη απόκτησης επαγγελματικής και δεοντολογικά θωρακισμένης δημοσιογραφίας και πως “η περιφερειακή δημοσιογραφία είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία”.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΑΠΕ – ΜΠΕ Χριστίνα Συναρέλλη ανακοίνωσε ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 το Πρακτορείο θα έχει συνεργάτη στη Μεσσηνία.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμα ο Ρωμανός Κοντογιαννίδης μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας - Θράκης – ΕΣΗΕΜ-Θ και ο πρόεδρος της πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε) Δημήτρης Χορταργιάς.

Στις ομιλίες που ακολούθησαν ο Θεόδωρος Μπρεδήμας, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ ανέπτυξε το θέμα “Η ιστορία του Μεσσηνιακού Τύπου” και ο Βασίλης Μπακόπουλος, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ, το θέμα “Από το Συνδετήριο, στο dot gr”.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Κέλλυ Δημητρούλια, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού λειτούργησε επετειακή έκθεση αρχείων και τεκμηρίων της ΕΣΗΕΠΗΝ και σπάνιο υλικό που προερχόταν από τις συλλογές και τα αρχεία των: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, εφημερίδα “Ελευθερία”, εφημερίδα “Θάρρος”, εφημερίδα “Μεσσηνιακός Λόγος”, του Μουσείου Τύπου της Ένωσης και το Αρχείο Βουλής των Ελλήνων. Την έκθεση επιμελήθηκε η ιστορικός Τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, ακόμα, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, αντιπεριφερειάχες, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων παρουσιάστηκε χθες το πρωί, από τον γενικό γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρογλου, στο ξενοδοχείο “Φαραί Παλλάς”, στην 3η ημερίδα περιφερειακής διαβούλευσης που οργάνωσε η Γ.Γ. Επικοινωνίας κι Ενημέρωσης.

Στην ημερίδα υπήρξαν χαιρετισμοί από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και την αντιδήμαρχο Καλαμάτας Πιπίνα Κουμάντου και θεσμικές παρεμβάσεις από τους προέδρους του ΑΠΕ, της ΠΟΕΣΥ κι Ενώσεων Συντακτών.

Ακόμα, σε δύο πάνελ αναλύθηκαν τα σοβαρά ζητήματα της φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας στην εποχή AI - καταπολέμησης SLAPPs και της δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς.