Κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους εργαζόμενους στην πανελλαδική απεργία αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί, μπροστά από το ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, απηύθυναν χθες εκπρόσωποι συνδικαλιστών οργανώσεων κι εργατικών σωματείων της Μεσσηνίας, σε συνέντευξη Τύπου στο “Rex”.

Ζήτησαν αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, 13ο και 14ο μισθό, γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας και υγείας.

Αναλυτικά:

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς κάλεσε σε συμμετοχή στην απεργία “για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια απέναντι στους εργαζόμενους και στις υπηρεσίες” κι επισήμανε: “Ζητάμε πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών, αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η επιλογή είναι μία: να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε αλλαγή της πολιτικής, ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Καλούμε και την κοινωνία μαζί μας”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς παρατήρησε πως “η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εχουμε φθάσει στα τέλη Νοεμβρίου κι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών. Εχουμε σχολεία με σοβαρά κτηριακά προβλήματα, σχολεία που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και βασικές λειτουργικές ανάγκες, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών”. Και σημείωσε: “Εμείς ζητάμε τα αυτονόητα: Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μόνιμους διορισμούς, ασφαλή σχολικά κτήρια, επαρκή χρηματοδότηση και σεβασμό στα εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας Βασίλης Τζαμουράνης ενημέρωσε ότι “απεργούμε και διεκδικούμε, για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες: Στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες, προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των συναδέλφων μας. Ακόμα, σύγχρονο εξοπλισμό, δηλαδή απορριμματοφόρα και ειδικά μηχανήματα για την υγιεινή και σωστή λειτουργία της πόλης μας. Για τους εργαζόμενους διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς. Κι επιβάλλεται γενναία χρηματοδότηση για την υγεία και την παιδεία”.

Ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Φώτης Γαϊτάνης ανέφερε ότι “η κατάσταση στα σχολεία και στη ζωή μας δεν πάει άλλο. Φτάνουμε στον Δεκέμβρη και 12.000 κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία. Οι μισθοί μας εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια, την ενέργεια και τις μετακινήσεις” και παρατήρησε, μεταξύ άλλων: “Απεργούμε και διεκδικούμε: Αυξήσεις 20% στους μισθούς. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και του Μ.Κ. της διετίας 2016–2017. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών”.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος είπε: “ «Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, για την κατοικία δαπάνες, για υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία». Με αυτό το σύνθημα οι συνταξιούχοι θα δώσουμε αγωνιστικό παρών στη συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν τα συνδικάτα του νομού. Οι συνταξιούχοι δεν το βάζουν κάτω, με τα συνδικάτα θα ‘ρθουν τα πάνω κάτω. Ολοι στους δρόμους. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα”.

Η Αλίκη Μαστοράκη, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, παρατήρησε: “Συμμετοχή από όλους. Δεν θα έχουμε για πάντα την ευκαιρία. Δεν θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε όσα μπορούμε να διεκδικήσουμε τώρα. Μην αναβάλουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τώρα, με το σπαθί μας και τη φωνή μας. Σας περιμένουμε όλους, μεγάλους και μικρούς”.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας Βαγγέλης Λαμπρόπουλος ανέφερε: “Ως εδώ, δεν θα μετράμε το κάθε ευρώ για να βγάλουμε τον μήνα, την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι μετράνε κέρδη δισεκατομμυρίων. Δεν θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τη ζωή μας, το μέλλον μας για τα κέρδη τους και τους πολέμους”.

Ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γιώργος Κανέλης ζήτησε “να σταματήσει η ακρίβεια σε συνάρτηση με την πολεμική οικονομία” και αναφέρθηκε στην έκρηξη των εργατικών ατυχημάτων, λέγοντας πως δεν ξέρουμε αν θα φθάσουμε στο σπίτι μας το απόγευμα. Το 2025 έγινε ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων με πάνω από 200 νεκρούς”. Τέλος, δήλωσε ότι “διεκδικούμε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τους εξοπλισμούς. Υπογραφή κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Αυστηρούς ουσιαστικούς ελέγχους για την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας”.