Σε κλίμα έντασης, με συνεχείς διακοπές και προπηλακισμούς, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η έγκριση της χωροθέτησης νέας πιάτσας ταξί στην οδό Αριστομένους, μπροστά στην κεντρική πλατεία.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγήθηκε η πιάτσα να δημιουργηθεί στο τμήμα της Αριστομένους ανάμεσα στις οδούς Γεωργούλη και Βαλαωρίτου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Το θέμα είχε συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα στις δημοτικές επιτροπές, όπου επίσης είχαν σημειωθεί εντάσεις λόγω της διαφωνίας ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και επαγγελματίες της περιοχής για το σημείο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, στάθηκε στην απουσία ευρείας διαβούλευσης και επισήμανε ότι το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης. Κατά την άποψή του, τόσο η χωροθέτηση της πιάτσας όσο και οι υπόλοιπες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα έπρεπε να συζητηθούν αφού παρουσιαστεί η μελέτη.

Ο κ. Τζαμουράνης χαρακτήρισε το μέτρο πρόχειρο και άκαιρο και υποστήριξε ότι στο Συμβούλιο ήρθε μια προειλημμένη απόφαση, ως αποτέλεσμα υπόσχεσης του δημάρχου προς τους οδηγούς ταξί. Στη συνέχεια, όταν επιχείρησε να παρουσιάσει τη δική του πρόταση, δέχτηκε επανειλημμένες διακοπές από παρευρισκόμενους οδηγούς. Ο ίδιος, ξεκαθάρισε ότι δεν τάσσεται κατά των συμφερόντων του κλάδου και χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν η συνεδρίαση.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Τσαπόγας, επικαλούμενος το σχετικό ΦΕΚ, υποστήριξε ότι πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης και αναφέρθηκε στις τεχνικές παραμέτρους της χωροθέτησης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε ότι το πρώτο στάδιο της κυκλοφοριακής μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια, έχει ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Ανέφερε ότι η υπηρεσία έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και το σχετικό ΦΕΚ, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι επαγγελματίες της περιοχής και οδηγοί ταξί μπορούν να καταλήξουν σε λύση που θα επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της πιάτσας.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για ένα χρόνιο αίτημα. Υποστήριξε ότι μια πιάτσα στην κεντρική πλατεία εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες και χαρακτήρισε αυτονόητη τη χωροθέτησή της εκεί, επικαλούμενος την πρακτική που ακολουθείται στις μεγάλες πόλεις.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο των ταξί στις μετακινήσεις και τόνισε τη σημασία της θέσης της πιάτσας για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις των επιτροπών, υπενθύμισε ότι είχε προταθεί από την παράταξή του να μεταφερθούν οι μισές θέσεις ταξί στην Αριστομένους και οι υπόλοιπες να παραμείνουν στη Γεωργούλη. Κατήγγειλε επίσης ότι ο ίδιος και ο κ. Τζαμουράνης είχαν δεχτεί λεκτική επίθεση από τον πρόεδρο του Σωματείου και άλλους παρευρισκόμενους στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Όταν μάλιστα υποστήριξε ότι ο κ. Παπαδόπουλος έχει ταχθεί πολιτικά στο πλευρό του δημάρχου, ο πρόεδρος του Σωματείου αντέδρασε χαρακτηρίζοντάς τον «άσχετο». Ο κ. Κανάκης χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ντροπιαστική και αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της στάσης κ. Παπαδόπουλου.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι επιχειρεί να μετατρέψει το ζήτημα που αφορά έναν επαγγελματικό κλάδο σε «κομματική φιέστα», προκαλώντας νέες αντιδράσεις από παρευρισκόμενους οδηγούς ταξί.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας, έθεσε ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών και τόνισε ότι, κατά την άποψή του, η συνωμοσιολογία δεν έχει θέση στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι το Σωματείο ζητά εδώ και δύο δεκαετίες τη μεταφορά της πιάτσας μπροστά στην κεντρική πλατεία. Όπως είπε, με την κατάργηση των 13 θέσεων στις οδούς Βαλαωρίτου και Γεωργούλη προβλέπεται να δημιουργηθεί μία ενιαία πιάτσα 10 θέσεων στην Αριστομένους. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η αλλαγή θα ωφελήσει την πόλη και ότι οι οδηγοί θα σεβαστούν τον νέο χώρο, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, κάνουν και στις υπόλοιπες πιάτσες της Καλαμάτας.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς αναφέρθηκε στη σημασία των ταξί και στην προσφορά τους, σημειώνοντας ότι η αναγνώριση αυτής της προσφοράς δεν συνδέεται με τη συγκεκριμένη απόφαση που ήρθε προς συζήτηση. Στάθηκε, επίσης, στον προπηλακισμό που, όπως είπε, δέχτηκε ο επικεφαλής της παράταξής του, Βασίλης Τζαμουράνης. Αναφερόμενος στο χειροκρότημα των οδηγών προς τον δήμαρχο μετά την τοποθέτηση του, σχολίασε ότι η διαδικασία θύμισε προεκλογική εκστρατεία και εκτίμησε ότι με τη συμπεριφορά τους οι οδηγοί ταξί έβλαψαν την εικόνα τους.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας τόνισε ότι η απόφαση ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι σε μεμονωμένα πρόσωπα. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση δεν είχε δείξει την ίδια ευαισθησία όταν, όπως είπε, κάτοικοι της Θουρίας είχαν προπηλακίσει μέλη της δημοτικής αρχής για το θέμα της επέκτασης του Αστικού ΚΤΕΛ.

Πρόσθεσε ότι οι οδηγοί ταξί έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους καταστηματάρχες και ότι, αν προκύψουν προβλήματα με τη νέα πιάτσα, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επανεξετάσει το θέμα.

Απαντώντας στον κ. Φάβα, ο Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε ότι, στην ίδια υπόθεση, και η αντιπολίτευση είχε δεχτεί προπηλακισμούς από παράγοντες του ΚΤΕΛ.

Στην ψηφοφορία, η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» ψήφισε λευκό, ενώ η «Λαϊκή Συσπείρωση» ψήφισε υπέρ.