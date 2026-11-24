Στο τραπέζι των ελληνοϊσραηλινών διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, καθώς εκδηλώνεται ενδιαφέρον και από τρίτες χώρες για την εκπαίδευση στρατιωτικών πιλότων.

Η προοπτική αυτή συνδέεται με την αύξηση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών μέσων και υποδομών, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην «Καθημερινή», που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, οι συζητήσεις Ελλάδας και Ισραήλ περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της 20ετούς διακρατικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021 και υλοποιείται από την ισραηλινή εταιρεία ELBIT Systems.

Το κέντρο έχει ήδη προσεγγίσει τα όρια της εκπαιδευτικής του δυναμικότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξέταση πρόσθετων υποδομών και μέσων για την εξυπηρέτηση νέων αναγκών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για πολυετή εκπαίδευση πιλότων στην Καλαμάτα. Η προοπτική αξιοποίησης των εγκαταστάσεων από ξένες πολεμικές αεροπορίες δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε εκπαιδευτικά αεροσκάφη, εξομοιωτές πτήσεων και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εκπαιδευτική δραστηριότητα προβλέπεται να φθάνει τις 10.500 ώρες ετησίως, από τις οποίες 7.000 ώρες αφορούν τα αεροσκάφη Τ-6 και 3.500 ώρες τα προηγμένα εκπαιδευτικά Μ-346.

Η Ελλάδα έχει ήδη δαπανήσει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης, σύμφωνα με την «Καθημερινή». Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό μέγεθος, καθώς η συμφωνία αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης σε βάθος εικοσαετίας.

Βασικό αντικείμενο των νέων διαπραγματεύσεων αποτελεί το πρόσθετο οικονομικό κόστος της επέκτασης. Η αρχική ισραηλινή πρόταση φέρεται να ανερχόταν σε 280 εκατ. ευρώ, ενώ από ελληνικής πλευράς εξετάζεται πρόσθετη δαπάνη της τάξης των 50 έως 70 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική διαφορά των ποσών δείχνει ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το εύρος των πρόσθετων υποδομών και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη συμφωνία.

Για την Καλαμάτα, η ενδεχόμενη επέκταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα ενίσχυε τον διεθνή ρόλο της 120 ΠΕΑ ως κέντρου εκπαίδευσης στρατιωτικών πιλότων. Παράλληλα, ενδεχόμενη αύξηση των εκπαιδευτικών πτήσεων θα απαιτούσε αντίστοιχο επιχειρησιακό προγραμματισμό, δεδομένης της συνύπαρξης της στρατιωτικής δραστηριότητας με τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου Καλαμάτας.

Προς το παρόν, οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν καταλήξει σε νέα συμφωνία και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επέκτασης.