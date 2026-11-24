Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia – Hotelia 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου και 12 δήμους της περιοχής.

Η συμμετοχή οργανώθηκε μέσω του Visit Peloponnese, σε κοινό εκθεσιακό περίπτερο επιφάνειας 150 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο κάθε δήμος είχε διακριτό χώρο για την παρουσίαση του τουριστικού του προϊόντος.

Στην έκθεση συμμετείχαν οι Δήμοι Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Σπάρτης, Κορινθίων, Ερμιονίδας, Νότιας Κυνουρίας, Βόρειας Κυνουρίας, Καλαμάτας, Μονεμβασίας, Τρίπολης, Σικυωνίων, Γορτυνίας και Επιδαύρου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές συναντήσεις (B2B) με εκπροσώπους ταξιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων της ελληνικής και διεθνούς τουριστικής αγοράς. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση νέων συνεργασιών, στην παρουσίαση ταξιδιωτικών εμπειριών και στις δυνατότητες ένταξης περισσότερων περιοχών της Πελοποννήσου σε οργανωμένα τουριστικά προγράμματα.

Η κοινή παρουσία της Περιφέρειας και των δήμων περιλάμβανε την προβολή αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών οικισμών, παραθαλάσσιων και ορεινών προορισμών, καθώς και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη γαστρονομία, τον οινοτουρισμό και τον τουρισμό υπαίθρου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι «η παρουσία της Πελοποννήσου στη Philoxenia, μαζί με την ΠΕΔ και 12 Δήμους, αποτυπώνει στην πράξη τη σημασία που δίνουμε στη συνεργασία και στην κοινή προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας».

Επισήμανε επίσης τη σημασία της δυνατότητας κάθε δήμου να παρουσιάζει τη δική του τουριστική ταυτότητα και να πραγματοποιεί απευθείας επαφές με επαγγελματίες της αγοράς. Παράλληλα, ευχαρίστησε την ΠΕΔ Πελοποννήσου, τους δημάρχους και τα στελέχη των συμμετεχόντων δήμων για τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η συμμετοχή στην έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Visit Peloponnese, με στόχο τη διεύρυνση των επαγγελματικών συνεργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.