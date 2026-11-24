Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καλεί τους γιατρούς να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχει αποφασίσει συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος και προσυγκέντρωση στις 9:30 έξω από το υπουργείο Υγείας.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση στο ΕΣΥ, επικαλούμενοι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, παραιτήσεις εργαζομένων και δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Μεταξύ άλλων, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης της Υγείας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν επίσης την άμεση καταβολή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών, βελτίωση του χρόνου εργασίας και των συνθηκών εφημέρευσης, καθώς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας. Παράλληλα, τάσσονται κατά των μετακινήσεων γιατρών μεταξύ νοσοκομείων.

Η ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι κενές θέσεις στις νοσηλευτικές σχολές και η αποχώρηση προσωπικού προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό δημιουργούν, όπως αναφέρουν, πρόσθετες πιέσεις στη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ