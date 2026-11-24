Τη στήριξή του στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, Ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα και Εργατικά Σωματεία, την Τετάρτη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Ο αγώνας των εργαζομένων ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, είναι η επιβεβλημένη απάντηση της κοινωνίας σε όσα προσπαθούν να “ μικρύνουν” τον άνθρωπο και να “ μεγαλώσουν” τις αγορές», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας πως «το υψηλό κόστος ζωής, το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, η καθήλωση των πραγματικών εισοδημάτων, δεν είναι προβλήματα “ επί χάρτου” για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Μητσοτάκη» αλλά «η οδυνηρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία».

«Στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις. Στις 25 Νοεμβρίου καλούμε στην απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ